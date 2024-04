Fædrelandsvennen tar på lederplass avstand fra Frps løsninger for å løse de store utfordringene i skolen, uten å komme med egne forslag. De fastslår uten videre at løsningene til Frp er «feil oppskrift». Det kan fremstå som det viktigste er å ta avstand fra Frp, heller enn å argumentere for praktiske og konkrete tiltak i skolen.

Sannheten er at Frp er det eneste partiet som systematisk over lengre tid har foreslått tiltak mot den økende vold- og trusselsituasjonen og mobbingen i skolen. Vi fremmet i fjor seks forslag i Stortinget som ble nedstemt, inkludert et forslag om handlingsplan mot vold og trusler i skolen. I forrige uke ble ytterligere fem av våre tiltak nedstemt. Dette gjelder alt fra forebygging, konsekvenser for uakseptabel adferd og økt myndighet til lærerne.

Det er helt rett som Fædrelandsvennen skriver i lederen at «tilpasset opplæring har vært en sentral læresetning i norsk skole.» Men at noe er fastslått på papir betyr ikke at det er slik i den virkelige verden. De dalende resultatene på PISA-testene og den økende volden i skolen taler sitt tydelige språk. Vi kan ikke late som ingen ting og bare fortsette som før.

Noen få elever kan ikke få fortsette med å ødelegge for det store flertallet av elever som ønsker å lære. De med langvarig utagerende adferd må få et tilbud med særskilt oppfølging, slik at resten av klassen kan få ro til å fokusere på læring.

Vi må legge til rette for mer differensiering og gi lærerne økt autoritet. Samtidig må det selvsagt legges enda mer vekt på forebygging. Egne spesialklasser, fleksibel og tilpasset oppfølging, og mer bruk av modeller som Oslo-skolens «sosialagenter» er konkrete verktøy som bidrar til tryggere skoler for både elever og lærere.

Frp har dialog med en rekke verneombud, lærere og fagfolk i skolen som er dypt uenig i at egne klasser for elever som trenger spesiell oppfølging er «gårsdagens løsning». I den virkelige verden øker vold og trusler både mot lærere og elever. Dette er objektive, målbare fakta.

Vi står foran helt andre problemer i dagens skole enn de vi gjorde da Fædrelandsvennens lederskribenter gikk på skolen. Nye tider krever offensive og praktiske løsninger. De løsningene har Frp.