Vi trenger mer kraft. Det er svært godt dokumentert gjennom utredningen «Kraftløftet» som NHO og LO har gjennomført i samarbeid med THEMA Consulting. Her har vi kartlagt kraftbehovet i hver enkelt region frem til 2030, samtidig som vi også har sett på hvilke prosjekter i hver enkelt region som kan gi økt lokal kraftproduksjon.

Svekket kraftbalanse

For Agders del er analysen bekymringsfull. Selv om Ventyrs havvindprosjekt Sørlige Nordsjø II blir gjennomført etter planen og kraften ilandføres i Kvinesdal, så vil kraftbalansen i vår region svekkes frem mot 2030. Svekket kraftbalanse betyr høyere strømpriser. Derfor er det viktig, både for eksisterende industri og nye satsinger, at vi lykkes med å utvikle nye kraftutbyggingsprosjekter. Økt produksjon av fornybar kraft trygger eksisterende arbeidsplasser og bidrar til nye. Samtidig øker inntektene til stat og kommuner.

Høye G. Høyesen NHO

Mette Gundersen LO

Det betyr ikke at vi ukritisk verken kan eller skal akseptere alle naturinngrep som kraftutbygging medfører. Hvert enkelt prosjekt som planlegges, må vurderes grundig. Det betyr at man må ha en ansvarlig saksbehandling som ivaretar lokalsamfunnets interesser. Det er helt nødvendig med grundige utredninger der alle hensyn, både de som taler mot og de som taler for utbygging, blir dokumentert og vurdert.

Ett av de aktuelle prosjektene som kan bli realisert i vår region, er Bergeheia Vindkraftverk i Sirdal. Ifølge Avisen Agder (12. april) har Norsk Vind sendt et planinitiativ for dette prosjektet. De vil nå be Sirdal kommune om å få starte planarbeidet, ifølge avisen.

Et kraftsentrum i Agder

Sirdal er bokstavelig talt et kraftsentrum i Agder. Kraftproduksjonen har tjent kommunen godt i alle år. Det er legitimt å stille spørsmål ved om det er rimelig at Sirdal skal ta ansvar for enda en kraftutbygging. Den diskusjonen bør lokalsamfunnet ta, der man vurderer både fordeler og ulemper knyttet til etableringen av ny kraftproduksjon.

En god, åpen prosess der man ikke tar stilling for eller imot vindkraftverket før man har fakta på bordet, vil være det beste for både Sirdal og regionen for øvrig.

I denne sammenhengen er det viktig at kraftkommunene er sikret forutsigbarhet når det gjelder inntekter fra kraftproduksjonen. I mange kommuner vil det også være et mål at ny kraftproduksjon skal bidra til flere nyetableringer og flere arbeidsplasser lokalt.

Det er ingen tvil om at Agder har behov for den kraften som Bergeheia Vindkraftverk kan produsere. Bedrifter og husholdninger kommer til å etterspørre mer grønn energi. Utslippsfri kraft erstatter i økende grad fossile energikilder på alle samfunnsområder. Det er et resultat av den teknologiske utviklingen, men også fordi stadig flere er opptatt av bærekraft og klimautslipp.

Mest mulig kunnskap

Når saken om Bergeheia Vindkraftverk skal behandles av politikerne i Sirdal, vil det ha stor betydning at kommunen åpner for at det gjøres en bred utredning – før de tar endelig stilling til om vindkraftverket bør få konsesjon. Regionens behov for mer fornybar kraft for å utvikle industri og arbeidsplasser, er viktige argumenter for å realisere dette prosjektet. I tillegg vil prosjektet gi flere andre positive ringvirkninger i form av bedre kommuneøkonomi, grunneierkompensasjon og økt aktivitet i lokalt næringsliv for å nevne noe. På den annen side må man vurdere naturinngrep og hvordan nærområdet vil bli påvirket av et såpass stort anlegg.

Vi har ikke fasitsvar på noen av disse spørsmålene. Derfor trenger vi mer kunnskap. Og det er faktisk dette politikerne i Sirdal skal stilling til når saken kommer på politikernes bord:

Hva vil Bergeheia Vindkraftverk kunne bety for Sirdal – og er det i så fall verdt kostnaden i form av naturinngrep?

