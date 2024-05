Det er sikkert en del av Fædrelandsvennens salige lesere som har lest Arne Beislands Scott-biografi fra 1949, hvor en nesten kan få inntrykk av at det som skjer i Himmeluret faktisk har skjedd i «Guds menighet på Vegårshei». Men det er nok mest Scotts fantasi, bortsett fra i alle fall de hvite draktene på «dommedag» påska 1898.

«Himmeluret» kom først som novelle i 1900, deretter som skuespill i 1905. Tittelen tar Scott fra F. Fransons svenske «Himla-uret» fra 1897. Amerikaneren Dimbleby sin dommedagsprofeti kom på norsk i 1894, og ble trykket i 30.000 eksemplarer på norsk. I komedien kaller Scott forfatteren for Dimble-Dumble. Dimbleby sier at dommedag kommer påska 1898. Franson sier at dommedag skal komme snart, og han foreslår å ha ei bønneuke hele påska 1898.

På Vegårshei har det vært mange vekkelser, og de kanskje største var i 1894 og 1903/04, ifølge John Kvislis bok «En skildring af den religiøse bevægelse paa Vegaardsheien» i 1904.

I 1905 gir Scott også ut Pider Ro’s historier, med helt usannsynlige overdrevne skipperskrøner. Scott skriver i forordet i 1941-utgaven at historiene er mest hans egen fantasi, og at det er som når en forsker finner en knokkel av et forhistorisk dyr, og konstruerer resten av dyret selv. Sånn tror jeg det er med Himmeluret også.

Men noe har virkelig skjedd. Oslo-biskopen Johan P. Lunde siteres i Indre Akershus Blad 16/11-1937. «Da jeg var prest i Seljord i Telemark for ca 40 år siden, gikk det en slik vekkelse der. De hadde lest en bok av en engelskmann som het Dimbleby. Han fortalte i denne boka si at Herren skulde komme til påske 1898. I Vegaardshei var det en mann som trodde så fullt og fast på Herrens gjenkomst til påske det året at han sluttet å stelle jorda si. Han reiste til Molstad i Oslo og kjøpte hvitt lakenlerret, for han vilde sammen med sin familie møte Herren i hvite klær på et berg der i bygden. Jeg var prest i Seljord den gangen, så det er aldeles sant det jeg her forteller, så utrolig det enn kan høres.»

Og i ukebladet Familien, nr 23 i 1962, er det et intervju med den da 80-årige Kaja Colbjørnsen, datter til Knut Aas som stiftet «Guds menighet på Vegårshei» i 1889. Hun sier: «Jo, ennå blåser det på Heia. Ikke som i den tiden da vekkelsen var på alles lepper og folk lå i grøfter og under graner og bad til Gud og det bare var én ting det ble snakket om på Vegårdshei: hvem som nå var kommet med og hvem det var som ennå stod Guds kall imot …»

Jeg antar at folk på Vegårshei i tillegg kan ha bekjent synder for hverandre, og angret når ikke dommedag kom. Men det er jo ikke lett å vite. Og så var det vekkelser mange steder, spesielt i Telemark, så Scott kan ha hørt noe her og noe der.

«Det er sjelden at se folket saa bevæget, som paa dette møde», skriver Kvisli om et møte på Vegårshei 22. november 1903. Dette kan ha utløst at Scott skrev skuespillet. For han begynte å skrive på det jula 1903 og var ferdig i februar 1904. Han skrev det på seks uker, forteller han i juleheftet «Jul i Norge» 1915. Og så ble skuespillet trykket i 1905.

I juleheftet forteller han også at han ikke fikk skuespillet inn på Nasjonalteateret, så derfor gikk han til Centralteateret, og insisterte på å få lese det opp selv, og hadde tatt med en kamerat som skulle le for betaling mens han leste. Det fungerte. Siden har skuespillet vært spilt nesten hvert tiår siden 1905, til og med i Amerika og i Vesterålen.