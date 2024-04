De påpeker kjønnsforskjellene i skole- og utdanningsløpet, og ønsker lekbasert læring i barnehagen, samt fleksibel skolestart. De ønsker også en mer praktisk og variert skolehverdag.

Skolehverdagen har blitt vanskeligere, særlig for gutter, fordi det er mer stillesitting og prestasjonskrav.

Da seksårsreformen ble innført i 1997 og alle barn startet på skolen ett år tidligere, var intensjonen at første klasse skulle ha førskolepreg og videreføre leken fra barnehagen. Leseopplæring skulle starte på andre trinn.

OsloMet-forskere har evaluert seksårsreformen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Sluttrapporten kommer 22. mai 2024. Men delrapporten som kom høsten 2023 var tydelig på at leken har mistet mye av sin plass i skolen. Både barna og lærerne ønsker mer tid til lek i skolen. De trekker frem at lekinspirert undervisning er viktig, men vel så viktig er frileken.

Lærerne i rapporten fremhever at den frie leken er viktig for å etablere vennskap og oppnå trivsel og tilhørighet.

Mannsutvalget ønsker fleksibel skolestart. Det er vi i KrF positive til. Men tenk om vi kunne gi seksåringene våre en skolestart som var tilpasset dem. Tenk om de kunne oppleve at i første klasse er lek, vennskap og trivsel det aller viktigste. Kanskje fleksibel skolestart ikke er nødvendig?

KrF i Kristiansand har sammen med våre samarbeidspartier fått gjennomslag for at vi skal jobbe for mer lek i skolen, helt opp til ungdomstrinnet. Vi har gode skoler og flotte lærere som ønsker det beste for sine elever. Derfor ønsker vi å gi lærerne og skolene i Kristiansand mulighet til å ha større fokus på dette.