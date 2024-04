KrF er bekymret for at regjeringen i Nasjonal Transportplan i realiteten ikke legger opp til å snu denne trenden med økt dødsfall i trafikken. Frem til 2022 hadde vi klart å snu en trend, men nå er vi tilbake på nivået av antall dødsfall vi hadde i 2016.

I Nasjonal Transportplan legger regjeringen opp til at en «prioritering av vedlikehold, utbedringer og fornying i planperioden skal bidra til økt trafikksikkerhet». Likevel ser vi få prosjekter prioritert i første planperiode fra de regionene det forekommer flest dødsfall. Det syns derfor at regjeringen legger dette ansvaret over på fylkene, og i realiteten gjør lite selv for å endre statistikken for fremtidige dødsfall.

Regjeringen har i forkant skrytt på seg denne økte prioriteringen av drift og vedlikehold, spesielt til fylkesvei, og viser i prosentfordeling hvordan omfordelingen har gitt denne andelen en økt satsning. I realiteten kan vi se at grunnen til at prosentandelen øker for vedlikehold først og fremst skyldes nedskalering av større prosjekter. Når vi ser på midlene, og regner inn en prisjustering, er dette ikke en satsning særlig verdt å skryte av.

Det er kritisk at regjeringen nå legger ned en innsats for å få snudd trenden tilbake. 118 omkomne i året er 118 for mange.

Det er flere årsaker til at dødsfall forekommer på norske veier. Det er forhold hver enkelt av oss har ansvar for. Som å ha oppmerksomheten på rett sted når vi kjører og overholde fartsgrensen. Men det er og forhold som regjeringen har særstilt ansvar for å tilrettelegge, og det er spesielt innsatsen på å forbedre veinettet slik at de er trafikksikre ved de fleste føreforhold. Tiltak som å innføre gjennomsnittsmåling ved flere traseer som er målt å ha høyere risiko for ulykker, bygge ut flere midtdelere og sikre mer øremerkede midler til vedlikehold av enkelte veitraseer, må satses på i langt større grad.

Så langt i 2024 har 22 mennesker mistet livet i trafikken. Det er ni flere enn i samme periode i fjor. Blir dette tredje året på rad samferdselsministeren må si at de tar dette på høyeste alvor?

Regjeringen har som mål at det ikke skal være mer enn 50 trafikkdrepte innen 2030, og en nullvisjon innen 2050. Slik dette ser ut nå, er målet mer en drøm enn en reell plan.