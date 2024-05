Det kriminelle nazi-regimet i Tyskland var knust, og med det også naziåket i Norge og andre tysk okkuperte land. Millioner av mennesker hadde kjempet, lidd og mistet livet for denne seieren. 8. mai er frigjøringsdagen vår, senere også utvidet til å omfatte operasjoner landet vårt har vært engasjert i etter 1945. Men det er først og fremst freden i 1945 vi må huske og aldri glemme.

Over 10.000 nordmenn, derav rundt 3800 sjøfolk, mistet livet. Over 44.000 nordmenn ble fengslet for motstandsarbeid. Mer enn 3500 kvinner og menn fra Agder ble sendt i fangenskap, i forhold til befolkningstallet er Agder og Oslo de områdene i Norge med flest arresterte. Bygda Telavåg ble utradert, den mannlige befolkning sendt i fangenskap med høy dødelighet, kvinner og barn ble deportert. Finnmark fylke ble lagt i aske og ruiner, for å nevne noe.

I dag kjemper Ukraina en desperat kamp mot et annet totalitært regime. Deler av Midtøsten står i brann. Her hjemme står omtrent en tredjedel av flaggstengene nakne 8. mai. Agder er intet unntak. Det er trist å registrere denne likegyldigheten, eller i beste fall mangelen på historisk kunnskap. Det er inderlig å håpe at selvtilfredshet og overfladiskhet ikke har fortrengt bevisstheten om viktigheten av demokrati og frihet.

Neste år er det 80 år siden Norge igjen ble et fritt land. For å hedre at vi lever i et fritt demokratisk land og for å minnes i respekt, må flagget opp!