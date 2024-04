Fylkessammenslåingen i 2020 var ikke bare en sammenslåing av to fylker, det var også en regionreform. Det betydde at det også skulle overføres ansvar og oppgaver fra statlig nivå til det regionale. Samtidig med sammenslåingen ble det derfor overført mer enn hundre ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunen, nettopp ut fra at fylkeskommunen skulle ha ansvar for sine fylkesveier. Man skulle tro at det blant disse hundre hadde vært noen med kompetanse og erfaring med å vurdere trafikksikkerhetstiltak.

Jeg mener derfor at regionreformen nå må fullføres med at fylkeskommunen selv kan bestemme fartsgrenser og andre tiltak på sine egne veier. Selv om det ikke vil løse problemet med bilisters adferd, vil det likevel gjøre det enklere og fortere å få gjennomfør nødvendige tiltak på de veiene der biler og barn er utsatt for å komme i nærkontakt.