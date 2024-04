Det virker som om det er pågående motstridende oppfatninger og stridigheter i styret. Noen mener at Start kan måle seg blant Rosenborg, Molde og Bodø/Glimt, mens andre mener at Kristiansand nok bør være i Eliteserien, men vi kan ikke forvente å spille i det gjeveste selskapet, og noen mener at Start ikke tilhører Eliteserien, og derfor må vi kjempe med nebb og klør i divisjonen under.

Det er kvaliteten på spillerne, og det samhandlingsmønsteret som er der for å skåre mål, som er utslagsgivende på resultatene.

Kristiansand har Start, Grimstad har Jerv og Mandal har Mandalskameratene! Kan vi forvente at alle disse lagene spiller i Eliteserien? Nei, vi kan ikke det.

Er det mulig at Start kan spille i Eliteserien? Start-styret bør stille seg spørsmålet om hva vi vil med Start, og hvordan vi får dem der vi vil, og løser man det, ja da gjelder det at laget beholder sin status og sin plass i Eliteserien, og vi må jobbe seriøst og målrettet for å få det til. Kampene avgjøres alltid ute på matta, og det skjønte Svein «Matta» Mathisen også!