Dette er en beslutning som jeg, og mange med meg, mener er både kortsiktig og skadelig for byens fremtidige økonomi og infrastruktur.

Kilden Parkeringshus har i mange år vært en stabil og sikker inntektskilde for kommunen. Selv med gratis parkering på søndager og for elbiler på dagtid, har parkeringshuset bidratt med inntekter til kommunekassen. Dette viser at Kilden Parkeringshus er en bærekraftig ressurs som gir tilbake til byen vår.

Det er også viktig å merke seg at behovet for parkeringsplasser i området er sterkt økende. Med attraksjoner som Kunstsilo, Kilden Kulturhus, Knuden Kulturskole, Odderøya friluftsområde og det planlagte Sjøfartsmuseet i Nodeviga, vil behovet for parkering bare øke i fremtiden. I tillegg kommer utbyggingen av Kanalbyen, med rundt 600 leiligheter og flere næringslokaler. Å selge parkeringshuset nå, i en tid hvor vi vet at behovet vil vokse, fremstår som uansvarlig.

Det er heller ikke tatt hensyn til muligheten for å bygge på flere etasjer på Kilden Parkeringshus. En slik utvidelse kunne ha økt kapasiteten og dermed også inntektene for kommunen. Dette er en løsning som burde ha blitt vurdert nøye før man i det hele tatt tenkte på salg.

Vi må spørre oss selv: Hvem tjener på at Kilden Parkeringshus selges? På kort sikt kan det gi en økonomisk gevinst, men på lang sikt vil det være innbyggerne som taper. Vi mister en sikker inntektskilde og risikerer å stå uten tilstrekkelig parkeringskapasitet i fremtiden.

Jeg oppfordrer bystyret til å revurdere denne beslutningen. La oss beholde Kilden Parkeringshus i kommunal eie og sikre en stabil inntekt for fremtiden. La oss heller investere i å utvide og forbedre det, slik at vi kan møte den økende etterspørselen på en ansvarlig og fremtidsrettet måte.