Gjentatte ganger har vi lest i Fvn: «Unnlater å rydde skrot, sykler og bilvrak», med følgende ingress: «Kommunen sendte varsel om pålegg i fjor vår. Fortsatt står bilvrak, gamle sykler og skrot urørt utenfor den vernede villaen på Grim.» Flere har tatt tak i saken, men ingen ting skjer.

Grim er bydelen hvor flest slår av en prat over gjerdet med naboen. Det er her velforeningene lager gatemarked, julemarked og bruktmarked. Det er her vi kommer sammen utenom de tradisjonelle gjennomorganiserte fritidsaktivitetene for unge og voksne.

Den falleferdige villaen på Grim er ikke alene. «Nabolag fortviler. Rasert hus inntas av ubudne gjester og rotter.» er meldingen fra et lite nabolag på Eg, «Naboer reagerte – gartner må rydde opp», fra Randesund.

Diskusjonen går mellom grunneiers rett til å disponere sin egen eiendom etter eget forgodtbefinnende, og naboers rett til et minimum av orden i omgivelsene rundt seg. Det siste er hjemlet i plan og bygningsloven: «$28-5: Ubebygd areal i bebygde områder skal holdes i ryddig og ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når det etter kommunens skjønn vil gjøre opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe.»

Plan og bygningsloven er en av flere lover som legger begrensninger på den grunnlovfestede eiendomsretten, Naboloven er en annen, Forurensningsloven en tredje.

At både Forurensningsloven, Naboloven og Plan og bygningsloven brytes i tilfellene vi her nevner, synes hevet over enhver tvil. Hvorfor framstår samfunnet allikevel helt handlingslammet i møte med denne type utfordringer?

Den 2.juni 2021 inviterte formannskapet til dialogmøte med beboere på Grim. Grimsvollen Gatelaug var en av vel-foreningene som deltok. «Den falleferdige villaen» på Grim var selvfølgelig på dagsorden. Vara-ordføreren hørte, og skulle ta tak i saken. Resultatet venter vi enda på.

For områdets vel-foreninger er situasjonen fortvilende. Vi jobber for å lage gode, trygge og fine bomiljøer. Mengder med dugnad lagt ned for å gi våre barn en god oppvekst, og voksne et godt liv. Vi bryr oss om alt og ingenting. Og vi opplever stort sett at samfunnet spiller på lag. Politiet lar oss sperre gater når vi trenger det. Kommunen bevilger penger når det skal opprustes. Den lokale matbutikken bidrar med støtte, lag og foreninger stiller opp for hverandre. Ikke minst så gleder hvert år flere tusen mennesker oss med å delta på Grimsvollen Julemarked.

Men å rydde en hage for skrot og sikre en falleferdig villa, det klarer ingen, ikke engang med loven i hånd?

Oppfordringen vår nå er den samme som den var under dialogmøtet for 3 år siden: Ta i bruk de lovene som finnes. Og hvis lovene ikke virker etter hensikten, så må de kanskje endres?

Grimsvollen Gatelaug v/styret: Axel Gjellestad, Espen Grande, Maja Hareide Holt, Torstein S. Johnsen, Jørgen Pedersen, Espen Andreassen, Arne Vilhelm Tellefsen