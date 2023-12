Påstand: - Det er sikkert [at] en nye Søgne kommune alene vil miste legevakten på Tangvall.

Dette er en ubegrunnet påstand som det ikke finnes belegg for. Statsforvalteren skriver i kunnskapsgrunnlaget at legevakta slik den var i Søgne og Songdalen, med ambulerende vakt på Søgne- og Songdalen legesenter, ikke kan videreføres. Dette har bla. med nye krav til lokaler og fasiliteter å gjøre. Det vi derimot med sikkerhet vet er at administrasjonen i Nye Kristiansand allerede flere ganger har foreslått å legge ned dagens legevakt i Søgne.

Legevakta i Kristiansand er i dag et interkommunalt samarbeid mellom Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Åseral, Hægebostad, Vennesla og Iveland. Samarbeidsplattformen for legevakt eksisterer allerede, den må bare utvides med de nye kommunene etter en eventuell deling. Ting ligger til rette for å kunne videreføre dagens driftsform og det vil være uproblematisk og udramatisk for Søgne og Songdalen å gjeninntre som samarbeidskommuner slik de var det i perioden frem til 2020. Det eksisterer for øvrig 168 legevakter i Norge. 85 av dem betjener bare en kommune og 77 av dem dekker et befolkningstall på mindre enn 10000 innbyggere. Søgne og Songdalen har en befolkning på nesten 20000 og Søgne alene nærmer seg 13000. Det vil som et alternativ gå helt fint å drive egen legevakt i de to kommunene da «kundegrunnlaget» er mer enn stort nok. Enten som en selvstendig legevakt eller som i dag med en filial av legevakta på Eg.

Påstand: -Det er sikkert [at] en nye Søgne kommune alene vil få dårligere fastlegetjenester.

I motsetning til Kristiansand hadde Søgne ingen problemer med å rekruttere fastleger og samfunnsmedisinere. Tidligere kommunelege Frank R. Andersens og vår påstand er at kommunestørrelsen betyr lite for rekruttering. Mye viktigere er arbeidsoppgaver, arbeidsforhold, lønn, bo- og oppvekstmiljø og en lang rekke andre faktorer der Søgne fremstår som mer attraktiv enn Kristiansand. Nye Kristiansand skulle ifølge forkjemperne bli en så stor og attraktiv kommune at å rekruttere spesialistkompetanse ikke ville være noe problem. Allikevel opplever Nye Kristiansand en fastlegekrise der man de siste årene har måttet bruke penger fra kommunekassa for å holde på legene og sikre innbyggernes primærhelsetjeneste. Beløpet er drøye 40 millioner i 2023, men skal kuttes hvert år fremover til drøye 20 millioner i 2027 ifølge siste økonomiplan. For Søgne som egen kommune blir tilsvarende beløp 2,4 millioner. Skulle det mot formodning vise seg å bli en utfordring å holde på legene i Søgne blir det lett å eventuelt matche Kristiansand. Søgne leverte gode og svært tilgjengelige helsetjenester til innbyggerne sammenlignet med andre kommuner. Vi er overbevist om at det vil bli slik i fremtiden også.

Påstand: -Det er sikkert [at] en nye Søgne kommune alene vil få vesentlig høyere kommunale avgifter.

VA-avgiften i Søgne som egen kommune vil i fremtiden sannsynligvis bli i samme størrelsesorden som i Kristiansand. Nøyaktig nivå avhenger av hva kostnaden for en ny renseløsning for Søgne og Songdalen vil bli. Søgne hadde med seg om lag 50 millioner i VAR-gjeld inn i storkommunen, mens Kristiansand på sin side hadde med seg ca. 1,6 mrd. I opplegget som administrasjonen oversendte Statsforvalteren kan det virke som om de fremtidige kostnadene i Søgne og Songdalen har blitt både blåst opp og komprimert inn på kortest mulig tid for å få et ønsket resultat, nemlig en kraftig økning i VA-avgiften i Søgne og Songdalen. Ved å sammenligne kommunens siste økonomiplan med hva SFAG fikk servert får vi denne antakelsen delvis bekreftet. De påståtte VA-investeringene i Søgne og Songdalen blir ikke realisert innenfor tidsrammen som ble presentert til SFAG. De skyves i økonomiplanen nå bare en rute til høyre og et år videre frem i tid. I mellomtiden betaler vi en høyere avgift enn det kostnadene i Søgne danner grunnlag for. VAR-gjelda til gamle Kristiansand har steget til 2,4 mrd. i 2023 og i tiden frem til 2027 øker den ytterligere til 3,4 mrd. Det merkes allerede godt på avgiftene helt ute til Søgne.

Det vil i fremtiden bli svært mye høyere avgifter i Kristiansand, det er i hvert fall helt sikkert!