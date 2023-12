Over 1200 Israelere blei drept, og det blei tatt over 240 gisler. Det var et angrep alle var enige om at var fryktelig brutalt, og det blei fordømt internasjonalt.

Ikke bare Hamas, men også Palestinerne visste sjølsagt at Israels hevn ville bli fryktelig.

Hvorfor i all verden gjorde Hamas dette da ?

Generalsekretæren i FN tok for ei gangs skyld av seg silkehanskene etter at Israel hadde starta sin hevnaksjon. Det gikk et støkk gjennom den vanligvis så formelle FN-forsamlinga. Gutierrez er smertelig klar over at han må balansere sine uttalelser, og med verdens øyne på seg er det ingen plass for dårlig underbygde påstander. Men jeg gjengir begynnelsen av det han sa:

«Det er også viktig å erkjenne at angrepene fra Hamas ikke skjedde i et vakum. Det palestinske folket har vært utsatt for 56 år med kvelende okkupasjon. De har sett landet sitt stadig fortært av bosetninger og plaget av vold; deres økonomi kvalt; deres folk fordrevet og hjemmene deres revet. Deres håp om en politisk løsning på sin situasjon har forsvunnet.»

Israels FN-ambassadør skjønte åpenbart at sprengstoffet i dette innlegget kunne ramme Israel hardt , så han tok frem det største skytset sitt og krevde Generalsekretærens avgang. Intet mindre! På neste møte stilte han opp med den gule Davidstierna på jakka, stjerna de tyske Nazistene brukte i sin utryddelsesprosess mot Jødene før og under 2.verdenskrig.

Det er tydelig at Israel gjør hva som helst for å trekke oppmerksomheten vekk fra myrderiene mot kvinner og barn på Gaza.