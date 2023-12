Han svarer på en måte som skriker etter en smule balanse. For de uinnvidde er det viktig å forklare at Seland lønnes av den bransjen han slakter i sitt innlegg. Ordningen med regionale verneombud finansieres ved at arbeidsgivere innen den aktuelle bransje betaler en avgift, som i sin tur havner på Selands bankkonto.

Så til selve saken; For det første fremstiller Seland innlegget fra MEF som et opprop om å konkurranseutsette all virksomhet Kristiansand Ingeniørvesen (KIV) bedriver.

Om det er rødt-brillene som gjør at han ikke klarer å lese innholdet i innlegget, eller om han bevisst misforstår, se det kan man bare spekulere på.

Det medlemmene i MEF tar til orde for er at flere av prosjektene med nyetablering og rehabilitering av vann- og avløpssystemet i kommunen skal legges ut på anbud.

I tillegg til å sørge for at man med det finner de beste løsningene til den beste prisen, vil dette også bidra til å opprettholde en kompetanse som på et tidspunkt kan bli avgjørende for både beredskap og helse i kommunen.

Vi ønsker et fortsatt vitalt KIV, men der vi får anledning til å levere anbud på vann- og avløpsjobber oftere enn hvert femte år.

Vi ønsker oss et samspill der kommunal virksomhet og anleggsbransjen i felleskap bidra til å bygge både kommune og land. Man må gjerne la diskusjonen om hvilke oppgaver det offentlige skal ta seg av selv, og hvilke oppgaver man kan overlate til private bli et religiøst spørsmål, men erfaringsmessig vil en slik tilnærming ikke føre noe godt med seg.

Jeg finner det for øvrig noe underlig at man velger seg et yrke i privat sektor dersom man mener at det er der man finner roten til alt ondt.

Når det gjelder Selands elendighetsbeskrivelse av vår bransje finner jeg grunn til å påpeke et par momenter: Jeg kan i utgangspunktet kun svare for min egen bedrift, men faktum for vår del er at Selands forbund, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ved to anledninger har blitt invitert inn hos oss for å markedsføre seg med tanke på å få på plass en tariffavtale.

Ved begge anledningene har våre ansatte takket nei til det som ble tilbudt.

Hvorvidt dette skyldes at tilbudet var for dårlig, innsalget haltet, at våre ansatte faktisk ikke har det så verst eller en kombinasjon av disse får våre ansatte svare på.

Men faktum gjenstår; grunnen til at vi ikke er tariffbundet er altså at våre ansatte takket nei, ikke som Seland gir inntrykk av, at vi er grusomme arbeidsgivere med onde intensjoner. Dette er så langt unna sannheten man kan komme.

Sannheten er nemlig at vi, og sannsynligvis også de fleste andre i bransjen bruker mer ressurser enn det er økonomisk dekning for på tiltak for å ivareta våre ansattes sikkerhet, velferd og helse.

Det er ingen av oss som våkner om morgenen og umiddelbart starter å spekulere på hvordan vi kan gjøre dagen utrivelig for våre ansatte.

Vi jobber beinhardt hver eneste dag for å holde våre 50 ansatte i arbeid året rundt i en bransje der marginene, som i utgangspunktet er små, blir spist opp av strøm- og dieselpriser som har gått amok.

Samtidig bruker vi store ressurser på å sørge for at de kommer helskinnet hjem hver dag i en bransje som bokstavelig talt er livsfarlig.

Dersom du har kommet så langt i innlegget, har du sikkert forstått at vi har blitt noe provosert av at en person som er lønnet av oss trekker en hel bransje ned i søla slik Seland gjør, og at han blander sine politiske standpunkter inn i en rolle som overhodet ikke har politisk innhold. Alt vi har bedt om er at det gis en mulighet for at en presset bransje kan opprettholde sysselsettingen og beholde kompetansen, samtidig som innbyggerne i Kristiansand, med eller uten Søgne og Songdalen, kan få de beste tjenestene til en rimelig pris.