Når noen så satte i gang en kamp for å få Søgne tilbake som egen kommune, for å blant annet motvirke nettopp denne sentraliseringen, så svarer legestanden på Tangvall med et ultimatum om å - ironisk nok - sentralisere, de også.

Det argumenteres med at disse fastlegene har full anledning til å flytte fra Tangvall hvis de selv ønsker det. Ja, hvis en enkeltperson av ymse grunner ønsket dette, så ville dette selvsagt gå greit. Men med en viss oppsigelsestid, slik at en erstatter kunne sømløst overta.

Men den avgjørende forskjellen er at dette er et ultimatum om en koordinert aksjon, der samtlige 12 fastleger skulle flytte, straks Søgne ble egen kommune igjen, og det er dette som en del av oss tviler på at er juridisk tillatt.

Og mht. bekymring for stemming pr. brev eller pr. smartphone: Det virker som om motstanderne mot disse metodene forestiller seg at velgerne i Søgne og i Songdalen enten har en hustyrann over seg i hjemmet, eller en flokk med nysgjerrige og masete venner og venninner som står ringside under stemmingen og roper "stem dét, stem dét!".

Realiteten er vel heller at innbyggerne i Søgne og i Songdalen er jevnt over like frie som alle andre, og følgelig i fred og ro skal stemme utfra eget verdisyn - uten andre til stede.