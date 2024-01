Skulle Søgne gjenoppstå, så trenger vi nye koster og kluter. Det er ekstremt viktig at ikke politikere som melket kua i Søgne før, får taburetter i en eventuell ny kommune. Enda viktigere er det at vi unngår partihoppere som de forhenværende Norgesdemokratene som nå finnes i Pp og Sp. Vi trenger god distanse mellom lobbyistene og folkevalgte, slik at ikke pengemakt kan påvirke politikk, og raseringen av Søgnes natur kan fortsette som før sammenslåingen.

Så nå vurderer jeg seriøst om jeg skal melde meg inn i et parti. Jeg innser at dette vil bli tolket som trusler av splittelsesforkjemperene, men hvilket valg har jeg egentlig? Skulle de vinne frem med dette galskapens sirkus, risikerer de skape en situasjon som gjør at jeg selv i fremtiden må la naturen bli rasert, for å ha råd til å fortsette å bo der familien min har hatt tilhold i nesten tre generasjoner. Men før jeg flatsprenger nærmeste hei for å selge tomter til nyrike Søgne-folk som vil bo nærme byen, så kan det hende at jeg blir politiker i Søgne i stedet. Ta det som en trussel, dere som vil.