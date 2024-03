Fredag forrige uke var det den internasjonale kvinnedagen. 8. mars samler jenter og kvinner over hele verden seg til felles kamp mot patriarkatet, for likestilling og for kvinnefrigjøring.

Også i Kristiansand ble kvinnedagen markert. Årets komité sikret fullt program til morgen til kveld med fokus på likestilling, kvinnekamp og solidaritet.

Årets hovedparole var «Kvinner for fred», og store deler av appeller og slagord var rettet mot det grusomme folkemordet i Gaza. Vi i Agder SU gikk bak parolen «Kvinner mot folkemord – Fritt Palestina» Situasjonen for Palestinere i Gaza nå er helt utenkelig. Det er lett å ville se bort, skru av TV-en, slå av nyhetene.

Men det kan vi ikke. 31.000 palestinere har blitt drept av Israel. Kvinnebevegelsen er ingenting uten solidaritet. Kvinnekamp er kamp for fred, for frigjøring, og kamp mot okkupasjon og undertrykkelse. Ingen er fri før alle er fri.

På årets 8. mars var det mange viktige kamper som ble belyst. En av de var diskusjonen om abortloven. For øyeblikket har Norge den strengeste abortpolitikken i hele Norden. I dag har vi selvbestemt abort fram til uke 12, og etter dette må alle kvinner møte i en abortnemnd, hvor legene får det endelige ordet.

Abort etter uke 12 fører sjeldent med seg komplikasjoner, og i 2022 fikk 100 % av kvinnene som møtte i nemnd innvilget abort. Dermed handler fri abort etter uke 12 i hovedsak om hvem som skal ha rett til å bestemme hva kvinner gjør med sin egen kropp. Det valget skal være kvinnens!

Å ta en abort er allerede en stor påkjenning for veldig mange, og at hun da attpåtil må forsvare seg foran to ukjente leger setter kvinnen i en ekstra vond og stressende situasjon. Vi vet alle at kvinner er fullt i stand til å ta egne valg, det er på tide at abortpolitikken speiler dette. Abortnemndene er mistillit satt i system.

Nå skal abortloven opp på Stortinget, vi i Sosialistisk Ungdom krever at Norge avvikler nemndsystemet og utvider retten til selvbestemt abort, i tråd med retningslinjene til Verdens helseorganisasjon.

Samtidig som vi bygger opp rådgivende tjenester i hele landet, som skal være et frivillig tilbud for kvinner som har behov for oppfølging før og etter en abort.

Gi kvinner makt over egen kropp, aborter nemndene! Sanksjoner Israel, fritt Palestina!