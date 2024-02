Gammel som ny. Her ramler det ene liket ut av skapet etter det andre. Siste ut av skapet er Oddmund Hoel (Sp) som tok over for Sandra Borch (Sp) som forsknings- og høyere utdanningsminister 23. januar iflg. Nettavisen. Hva drev han med mens han satt i ledelsen i Norsk Målungdom (NMU) fra 1991 til 1994, først som generalsekretær og deretter som nestleder og medlem av sentralstyret. Senere satt han som leder i Noregs Mållag (1999-2002).

Jo, Oddmund var en del av en organisasjonskultur som konstruerte og manipulerte medlemstall og lag slik at det kom inn penger, sier én av de to som avslørte svindelen i Norsk Målungdom. Ergo er situasjonen slik at avgangen til Sandra Borch kun har ført til at hun blir erstattet av en ny svindler og bedrager. «Det var svindel med stort sett alt», sier varsleren til Nettavisen om tiden da forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) satt i ledelsen i Norsk Målungdom.

Avslutningsvis: Støres ferske forsknings- og høyere utdanningsminister slapp unna Økokrim-etterforskning fordi saken var foreldet. Nå innrømmer han å ha bevisst forfalsket medlemslister for å motta mer statsstøtte.

Gud bedre, hvordan skal dette ende? Tja, hva med en ny regjering? Tja...