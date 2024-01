Alle innleggene har samme innhold, men forskjellig språk og forskjellige avsendere. Innholdet er det samme de har fortalt i flere måneder. Hvis det brenner, lytter jeg til til brannmesteren. Hvis jeg ligger i veien for et stort fartøy, så flytter jeg meg, for jeg vet at ombord er det folk som kan navigasjon bedre. Når det gjelder økonomi, er det noen som mener at alle kan være eksperter.

Mosberg og Enoksen i aksjonsgruppa «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake», velger å ikke svare på hvor de får tall fra, hvordan de har gjort sine beregninger, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn. Rapporten fra Statsforvalteren, som de før hentet argumenter fra, den snakker de mer og mer ned.

Fagøkonomene hos Statsforvalteren og Telemarksforskning er åpenbart ikke kompetente nok. Mosvold Knutsen motsier de svar han selv og hans parti har fått fra Statsforvalteren. «Treffsikkerheten deres er lav» og de har lav troverdighet, skriver aksjonsgruppa. De mener vi som motsier aksjonsgruppa er tendensiøse, og bare ønsker å trøkke Søgne ned. Mens de selv snakker Kristiansand ned. Argumentet er at «vi» har rett og «de» tar feil.

Jeg har utdannelse og mange års erfaring i økonomi med blant annet budsjettering, planlegging og analyse. Jeg har mange års erfaring med etablering av flere virksomheter, både offentlig og privat. Jeg mener meg berettiget til å skrive om det jeg brenner for. Aksjonsgruppa klarer ikke møte innsigelsene, og svarer med å forsøke å snakke meningsmostandere ned.

Dette minner for mye på ukulturen i gamle Søgne kommune. Jeg har tidligere skrevet om hvordan man stemplet de som var uenige. Skråsikkerhet rundt etablering av en ny virksomhet finnes ikke i økonomiverden. Her må listes opp forutsetninger og grunnlag. Bare de som ikke kan faget, kan klare å være så skråsikre på så lite grunnlag. Jeg skriver ikke for å trekke Søgne ned. Jeg skriver for å fortelle om det som faktisk står i konsekvensutredninga, for å fortelle det jeg har kunnskap om, etter mange års engasjement for Søgne. Og det jeg har dokumentasjon på etter mange innsynsbegjæringer og flere års samling av dokumenter.

Jeg er oppriktig glad i Søgne. Det jeg forteller, er at det er forbundet med stor usikkerhet å bygge en ny kommune. Og, det er ingen grunn til å snakke Kristiansand ned.

Vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi får ved en reversering. På mandag starter det digitale valget. Hvis du stemmer NEI til reversering, så vet du at vi slipper fire år med kaos.