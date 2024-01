Nå sist Odd Nordmo i Fvn 16.01.2024: «…….. Interkommunalt samarbeid med Søgne vil derfor ikke skje på svært mange år.»

Sett fra mitt ståsted er dette en kortslutning. Selv om reverserings-tilhengerne ønsker å bestemme selv i Søgne kommune, betyr ikke det at en ikke er interessert i å samarbeide. Jeg har ikke registrert noen som tenker sånn. En er ikke fornøyd med alle løsningene Stor -Kristiansand har valgt for Søgne/Songdalen. Men det betyr ikke at en ikke kan eller vil samarbeide i fortsettelsen.

Det er tydeligvis noen som tenker at Søgne/Songdalen er avhengig av å koble seg til Kristiansand. Men plutselig kan det være Kristiansand som er avhengig av Søgne, for eksempel for å leie plasser ved Kleplandstunet. Eller noe annet.

Et annet scenario kan være at Søgne/Songdalen ønsker å samarbeide med Kristiansand, men Kristiansand takker nei. Så derfor søker S/S samarbeid med Vennesla og/eller Lindesnes. Da tenker jeg vi kanskje kan havne på førstesidene igjen. Hvordan vil det prege imaget til Kristiansand?

Det er ikke nødvendig å dumme seg ut mer enn nødvendig. Verken for S/S eller for Kristiansand. Og hvordan vil det prege et arbeid for å få til en best mulig arealplan for region Kristiansand? Vi er fortsatt en naturlig region selv om det ender med at kommunen splittes.

I tillegg til dette kommer alle de som håper på at stor-kommunen kommer til å bestå. Jeg gjetter på at de ønsker et samarbeid selv om kommunen deles.