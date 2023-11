1. Hvorfor går ikke verdenssamfunnet (FN, EU, AU og den arabiske liga) sammen om å ta ut Hamas?

2. Er den arabiske liga eller det islamske samfunn tjent med å ha en løs kanon som Hamas i ledelsen i Gaza? Det sies at Hamas ble valgt av folket demokratisk, men Gaza er jo ikke noe land og Hamas er en terrororganisasjon.

3. Hvordan kan man få fred med en terrorgruppe som kun ønsker å utslette Israel, og som ikke ønsker noe tostatsløsning?

4. Hvorfor ber ikke alle som demonstrerer for et fritt Palestina, Hamas, om å frigi gislene? Har ikke sett noen paroler som kritiserer Hamas.

5. Hvorfor er det så vanvittig sinne mot Israel, som reagerer på en villet handling fra Hamas? De visste jo at dette ville skje. Hvorfor rettes ikke sinnet mot Hamas? Terroristene skjuler seg bak sivilbefolkningen som feiginger og skyter fra tett befolkede områder.

6. Kritikken mot Israels bombing av Gaza er massiv, og jeg kan forstå reaksjoner mot det, men jeg har ikke sett et eneste forslag fra nasjoner og myndigheter som foreslår hvordan man skulle gjort dette på en annen måte, annet enn svada om tostatsløsninger, med en terrororganisasjon som vil utslette Israel.

7. Når kritikken nå blir mer og mer ensidig mot Israel fra media og myndigheter, er ikke det med og øker jødehatet i verden?

8.Hvorfor pøses det inn penger til et system som lønner og påskjønner familiene til terrorister og drapsmenn?

9. Da Russland angrep Ukraina var verden raskt ute med sanksjoner og fordømmelser, noe som er veldig bra. Russlands terrorhandlinger i byer som Butsja og Mariupol m.fl fikk verden til å sperre opp øynene. Det Hamas gjorde i Israel var jo like grotesk. Hvorfor snakkes det ikke mer om sanksjoner og isolasjon av Hamas? Sanksjonerer vi Russland og belønner Hamas?

10. Det hevdes at Israel driver apartheid-politikk, men er det ikke slik at palestinere og israelere lever greit sammen i Israel? (Ting kunne sikkert vært bedre) Hvor mange jøder er det i Gaza og på Vestbredden? Ingen. De ville blitt drept eller kastet ut med en gang. Er ikke det også apartheid da?

Er det ikke slik at før man får fjernet Hamas, så er det ingen løsninger?

Kan man få innsatt et styre som er mer glad i sin egen befolkning enn å hate Israel, så kan man kanskje få til tostatsløsning, og der pengene går til oppbygging av Gaza til befolkningens beste i stedet for å lønne terrorister og bygge tunneler og undergrunnssystemer.

Så må jeg presisere at jeg ikke er en som støtter Israel i alt det de gjør, men jeg støtter retten til selvforsvar. Så synes jeg det er helt forferdelig med alle sivile som lider på begge sider. Det er bare grusomt å følge med på. Så er det også dypt tragisk å se at jødehatet på nytt vokser over hele verden og at jødene ikke føler seg trygge noen steder bare fordi de er jøder.