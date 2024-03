Dei får ikkje gjennomslag for politikk som gagnar regionen, hevdar han. Innlegget eg lite konkret og derfor vanskeleg å kommentere.

Men som den einaste SV-representanten som nokon gang har representert Vest-Agder på Stortinget, så vil eg nytte høvet til å komme med nokre faktaopplysningar.

I den perioden eg var medlem av Næringskomiteen, blei det gjort mange vedtak som var viktige for Sørlandet. I farten kan eg nemne:

•Vi fekk innført CO2-kompensasjonsordninga som har vore heilt avgjerande for prosessindustrien på Sørlandet.

•Vi fekk innført ei ordning med Center og Expertise for næringsklynger, noko som har løfta fram både NODE-klynga og Eyde-klynga.

•Vi styrka miljøteknologiordninga, og Sørlandet var lenge den landsdelen som var best til å utnytte denne finansieringsordninga.

•Meir generelt fekk vi vist at Sørlandet er ein teknologi- og industriregion minst på linje med Vestland.

•Vi fekk for første gang ei landbruksmelding som spesielt omtalte Sørlandet sine utfordringar.

Representantar for NHO i Agder har uttalt at denne innsatsen var viktig for næringslivet på Sørlandet. Elles kan eg jo også nemne at det var SV som styrte Kunnskapsdepartementet då Høgskolen i Agder fekk universitetsstatus.

Det er no på tide å få ein ny SV-representant på tinget for å løfte fram Sørlandet - og kjempe for god miljø- og fordelingspolitikk for heile landet.