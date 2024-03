Gjerne ved først å kommentere at det andre sier er lite konkret osv.

Alf Holmelid tar en kombinasjon og istedenfor å diskutere folks daglige problemer, hvor store grupper sliter økonomisk pga regjeringens politikk hvor SV er et støtteparti til Ap, så velger han å liste opp de ting han fikk gjort noe med da han var stortingsrepresentant. Og for all del, ting Holmelid lister opp som han har medvirket til, er kjempebra det, og det skal han sammen med andre ha ros for. Men problemet er at det som ble gjennomført i perioden 2009-2013 ikke hjelper de som i dag ikke får pengene til å strekke til.

Strømstøtten øker ikke pga det. Pensjonene øker ikke, andre støtteordninger til de som sliter øker ikke.

Og hvis man leser mitt innlegg en gang til og legger godviljen til, så tror jeg vel at en ser ganske klart hva det er jeg kritiserer SV for. Konkret bare gjenta noe. Presse regjeringen til å øke strømstøtte, høyere pensjon, lik strømpris for hele landet. Dette er noe av det SV kunne/kan gjøre så lenge regjeringen er avhengig av budsjettstøtte.