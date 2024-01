I hvert fall «på Slottet»! (Så man forstår, jeg tok ikke advarselen med «å bli hjemme» alvorlig!).

Det er jo helt genialt, med tanke på snøryddingsarbeidet som pågår for fullt i sentrum!

Så vil jeg få påpeke et problem: I rundkjøringer, for å orientere seg mot for eksempel Oslo eller Stavanger, er skiltene til dels nedsnødd, så det er ikke lett å vite hvilken fil man skal legge seg i. Hadde jeg bodd nærmere, skulle jeg jammen tatt på meg jobben med å feie dem rene! Trafikken går heldigvis så sent likevel, at et diskret stopp hadde sikkert vært helt greit!

Nuvel. Jeg takker igjen, og så er det jo bare å rope på våren, så kommer'n!