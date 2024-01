Joda, jeg "ser" den. Men bortsett fra at stedsnavnet Søgne er ganske så kjent, det også, og at det kan bli spennende å se næringslivet i Søgne - inklusive turistnæringen - gjøre dette navnet ennå mer kjent, så må jeg også si at den økte sosiale uroen i gamle Kristiansand bør være ytterligere en grunn til å samle oss omkring Søgne som selvstendig kommune igjen. Det er "bad for business" for næringslivet når man stadig leser om voldshandlinger og trusler i Kristiansand. Fra knivran og slåsskamper til større bataljer der politiet må inn med tåregass. Et negativt inntrykk av Kristiansand begynner å festne seg nasjonalt nå, og det ser heller ikke ut til at det er kontroll på ny-rekrutteringen - altså de aller yngste - og dette er spesielt illevarslende. Jeg tror Søgnes næringsliv i hele sin bredde vil dra fordel av å distansere seg litt fra stedsnavnet Kristiansand, slik utviklingen nå går.

Ja, uansett sammenheng, så er det bedre å være mellomstor, selvstendig kommune - så lenge det samtidig fins interkommunalt samarbeid til felles nytte for alle deltakende kommuner. Som amerikanerne sier i et visdomsord: "It's better to be a big fish in a small pond, than to be a small fish in a big pond".

Ja, la oss satse på å bli den passelig store fisken som er tilfreds med en mindre "dam", men en "dam" som våre folkevalgte og faginstanser har full kontroll over, og der man heller ikke til evige tider trenger å tautrekke med bokstavelig talt 100.000 andre innbyggere om de økonomiske midlene.

La meg til sist ta tak i noe som har dukket opp igjen etter lang tid, nemlig et ønske om å få en svømmehall i Søgne. Svømmehall er blitt etterlyst med ujevne mellomrom siden minst 80-tallet, men der vil jeg advare: La oss ikke bli så spenstige og dynamiske at vi "forskrever" oss. Det blir raskt veldig dyrt hvis vi lover gull og grønne skoger i en krevende men ellers fullt gjenomførbar "re-start" for Søgne. Kommer det en svær "ønskeliste til julenissen", vil det lett bli økonomiske problemer. Dermed også skuffelser - og hånlig latter fra "motparten". Så la oss ta det grunnleggende først, og på god, klassisk Søgne-manér vente med de mer luksuspregede ønskene til forholdene ligger bedre til rette for dem.