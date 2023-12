Det jeg får tilbakemeldinger fra næringslivet er behovet for en offensiv arealpolitikk som faktisk setter av tilstrekkelig næringsareal til de som ønsker å investere i kommunen. Der leverer vi.

Jeg hører klare ønsker om en kommune som er preget av en ja-kultur. Det bygger vi nå.

Og jeg hører et næringsliv som er bekymret for sluttsummen på kassalappen. Dyr strøm, høye renter og en sterk økning i skatte- og avgifter. Hva vi kan gjøre med det lokalt?

Rentene er det lite å gjøre med fra oss som kommune. Strømprisene råder vi heller ikke over, men vi har lagt opp til et betydelig press og jobber strategisk med våre venner i Rogaland, Vestfold og Telemark for å få etablert ordninger som sikrer lavere og like strømpris. På skatte- og avgiftssiden er det dessverre heller ikke mulig for oss å omgjøre noen av de mest ødeleggende skattegrepene fra sittende regjering. Økt arbeidsgiveravgift har gått hardt utover våre bedrifter, og det som skulle være en midlertidig skatt ser ut til å ha etablert seg som en permanent ordning. Det er synd, fordi den går direkte utover lokal verdiskapning og muligheter for å skape vekst og nye arbeidsplasser.

Når regjeringen kjører en tøff skattepolitikk, må vi svare lokalt. Derfor har vi nå stoppet den store økningen i eiendomsskatt venstresidens økonomiplanforslag la opp til. I stedet legger vi opp til en liten reduksjon i 2024, og lanserer satsen for 2024 som et nytt makstak på eiendomsskatt i Kristiansand.

Samtidig erkjenner vi fra posisjonen sin side at økonomien er stram i Kristiansand. Da vi tok over i oktober styrte kommunen mot et underskudd på nesten 200 millioner kroner. Om ikke vi snur den trenden vil det gå utover tjenestene som denne kommunen leverer. Gode barnehager, skoler der elever trives og lærer, et bredt idrett- og kulturtilbud og en eldreomsorg som sikrer verdighet og kvalitet er viktig for alle innbyggere i Kristiansand. Og det er viktig for næringslivet vårt. For i konkurransen om arbeidskraft må næringslivet vise til mulighetene for å leve gode liv i Kristiansand. Det er det vårt ansvar som kommune å tilby næringslivet vårt.

Politikk handler om å prioritere. Og i en tid hvor kommune har røde tall og høy gjeld må vi ta grep. Et av grepene vi måtte ta i denne runden for å sikre en mer bærekraftig økonomi, gode velferdstjenester og reduksjon av skattene for våre innbyggere og næringsliv var å legge ned det kommunale næringsfondet.

Men det er fortsatt gode muligheter for gründere til støtte og investeringer i vår region. Et bredt virkemiddelapparat gir i dag støtte til en lang rekke prosjekter. Noen eksempler på hvor det er mulig å hente støtte er gjennom det regionale næringsfondet, Innovasjon Norge, fylkeskommunen eller en lang rekke EU-ordninger. Og listen er mye lenger enn det. Det er mange muligheter som grunder i Kristiansand og Agder.