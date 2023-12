Men historien gjentar seg, det har skjedd før, i Tyskland i 1930 årene. Nazipartiet med herr Hitler fikk flertall i Riksdagen, og derav innsatte han seg selv som Der Führer over det tyske folk. Under stor jubel fra folkemassene. Nu skulle det gjøres å få Tyskland great again (MAGMA i Trums verden). Fredsavtalen med den britiske statsminister kalte Hitler for «Ein stykke papir». Det første Hitler gjorde var å avskaffe demokratiet, det kommer tydelig frem i hans manifest «Mein Kampf».

Nu er det det samme som skjer i USA, det ser ut som Trump har lest Main Kampf, og vil følge den slavisk.

Nu må det et under til for å få vekket det Amerikanske folk. Det kan stå om verdensfreden hvis Trump blir ny president.