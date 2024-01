Kreftforeningen har nylig vært bekymret for at røyk er på vei «inn» igjen blant unge. Det er tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at antallet som røyker daglig, er halvert de siste ti årene, men etter pandemien er det faktisk blitt flere av de yngste – dem mellom 16 og 24 år – som røyker. Andelen økte fra 1 prosent i 2022 til 3 prosent i 2023. I tillegg røyker flere unge av og til.

En av fem ungdommer at røyking er blitt kulere de siste årene. Her må vi som samfunn og foreldre på banen raskt. Ikke bare i forhold til røyk, men også når det er snakk om snusbruk. Blant unge kvinner i alderen 25 til 34 år er daglig snusbruk nesten femdoblet i løpet av de siste 10 årene.

Vi må prøve å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer og utvikler en nikotinavhengighet.

Ja, det er enklere sagt enn gjort, jeg vet det. Jeg har vært ung selv.

Men jeg ser i ettertid at det kunne vært enda mer innstramninger og tydelig informasjon om konsekvensene. Det hjelper ikke nødvendigvis hva foreldre sier når det er så tilgjengelig, og flere fra vennegjengen gjør det. Det er vanskelig som ungdom å ta innover seg hvor skadelig det er, når ikke skaden skjer akkurat «der og da», og man kanskje ikke har fått et personlig forhold til røyk og sykdom gjennom et familiemedlem eller andre i nær krets.

Som ung er man heller ikke klar over hvor avhengighetsskapende det faktisk kan være. Veien kan være kort fra å være en «fest-røyker» til å bli en «hverdags-røyker». Selv noen få røyk om dagen øker risikoen for å dø av røykesykdommer. Vi vet at røyking er den viktigste enkeltstående risikofaktoren for kreft. Å inhalere selv små mengder tobakksrøyk kan skade DNA som igjen kan føre til kreft.

Ifølge Kreftregisteret fører røyking til mer enn 5000 nye krefttilfeller hvert år. Årlig dør rundt 5000 personer i Norge på grunn av røyking. Røyking er årsak til cirka 80 prosent av all lungekreft. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv både blant menn og kvinner i Norge. Det er ubehagelig å tenke på.

Det er ingen tvil om at denne farlige avhengigheten må vi ikke slutte å ha holdningskampanjer på, så lenge det fortsatt er unge som tar det i bruk. Personlig vil jeg aller helst at røyking ikke er tillatt på steder der folk samles. Det handler ikke om at jeg mener friheten skal tas fra andre. For du kan velge et godt dokumentert helseskadelig valg for deg selv - som å røyke.

Men å røyke rundt andre på for eksempel busstoppet, eller i andre større folkemengder, det går utover flere enn bare deg selv. Jeg mener vi kan stramme inn enda mer på hvor det faktisk skal være lov å tenne seg en røyk. Det vil bidra til å gjøre røyk mindre attraktivt. Hvorfor engasjerer dette meg? Og hvorfor bør det engasjere oss alle?

Jo, nettopp fordi at det handler om å spare oss alle for helt unødvendige dødsfall og lidelser! Hvis verden var tobakksfri, ville minst 8 millioner liv vært spart årlig, i følge Kreftforeningen. Jeg har et ønske om en tobakksfri generasjon. Og med det stiller jeg meg selvfølgelig bak Kreftforeningen sitt ønske om økte avgifter på tobakk og et forbud mot salg på nett for å hindre salg til mindreårige. Vi må ta de grepene vi kan. Vi kan ikke la tobakksindustrien få forsette å tjene milliarder på å få flere unge eller voksne avhengig av tobakk som vi vet er så helseskadelig.