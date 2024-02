I helgen ble det arrangert konferanse i Oslo i regi av Norges badstulaug. Rundt 100 personer kom fra hele landet, fra Farsund i sør til Vadsø i nord. Det var en salig blanding av ildsjeler, entusiaster, entrepenører, eiere, driftsansvarlige og badstumestere. Fra scenen ble det blant annet delt erfaringer fra ulike prosjekter, alt fra små badstuer som ble bygd på dugnad, til store, arkitekt-designede badeanlegg som er avhengig av støtte og investeringer fra det offentlige og private aktører.

Det ble også, via noen tilfeldigheter, delt et bilde på storskjermen av en litt medtatt badstuovn i et lokalt treningssenter i Kristiansand. Forfatterne av boken «Badstufolk» omtalte med dette at Kristiansand nærmest er som et u-land å regne når man tenker på badstubølgen som skyller inn over landet. En bølge som har holdt på en liten stund, og ser ut til å etablere seg som en del av det lokale kultur og friluftsliv-tilbudet i by og bygd.

Er det tilfeldig at Kristiansand ser ut til å være eneste stedet langs kysten fra Oslo til Bergen med over 100 innbyggere som ikke har fått etablert en badstue som er flytende, i nær tilknytning til sjøen, og/eller i andre naturskjønne omgivelser? Eller er det et bilde på noe større? Vi trenger ikke å drømme om liknende tilstander som i hovedstaden, hvor Oslo badstuforening nå har 15 000 medlemmer. Men det ville kanskje ikke vært helt unaturlig å se til Stavanger, som har et etablert, variert og spredt tilbud med både landfaste, mobile og flytende badstuer.

Jeg skal ikke messe noe om helsemessige fordeler, og syntes det er litt besynderlig når jeg overhører friske 18-åringer uttale at «det er sunt å ta badstu, fordi det blant annet reduserer risiko for alzheimer», fordi de har hørt det i en podcast. Jeg vil heller trekke frem menneskemøtene som finner sted og som jeg har fått oppleve de siste par årene med jevnlig badstubading. Det er en offentlig arena hvor fremmede, og gjerne på tvers av generasjoner, finner det naturlig å slå av en prat om løst og fast. Det er noe eget som skjer nå man blir litt varm i trøya, uten trøye eller en tråd på.

Jeg skal ikke påstå at det er for alle, og jeg vil hevde at det vil ta litt tid å lære seg kunsten å ta badstu. Men jeg tror det er verdt forsøket, særlig i en verden med overbelastning av informasjon og ting som stadig krever ens oppmerksomhet. Man trenger å lukke døren til omverden for å kunne åpne døren innover til stille refleksjon, eller til andre mennesker man kan komme i en særegen kontakt med, all den tid man ikke har noen form for identitetsmarkører eller statussymbol. Man må spørre seg fram for å finne ut hva for et menneske det er man sitter her og deler dampen med.

Selv kan jeg knapt snekre en barkebåt, og jeg fikk heller ikke utdelt et snev av gründer-gen ved fødsel. Så det er nok noe uklart i hvilken retning jeg prøver å sparke her. Kanskje jeg burde holde kjeft og fortsette med min stille refleksjon og givende samtaler i badstua. Men jeg ser et potensiale for Kristiansand til å utvikle seg med et mer variert kulturtilbud, både for lokalbefolkning og turister. For ettersom det er 800 medlemmer av facebook-gruppen «Kristiansand badstuforening», uten at det egentlig finnes et tilgjengelig tilbud og levende miljø (kanskje annet enn en mobil gerilja-badstu med en gjeng dedikerte og entusiastiske is- og badstubadere og spa-tilbud på Aquarama), så sier det noe om at ønsket og etterspørselen er der.

Så forhåpentligvis har kommunen lært noe av anbudsrot og somling, og at de ser til andre suksesshistorier fra andre byer og kommuner. Det bør ikke være en brannfakkel å hevde at det vil kunne være muligheter til å gjøre flere områder i byen mer levende større deler av året, som fremmer verdier, enten man inntar et kultur-, friluftsliv- eller helseperspektiv.

Det er med stor glede at «Blaud» nå etter sigende straks er i gang med byggingen og etableringen på Odderøya, og med et forsiktig håp om at dette bare er begynnelsen.