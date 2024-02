Sørlandsbyene er noe av de fineste vi har i dette landet av kulturmiljøer. De er fantastiske å bo i, og er så attraktive at tusenvis reiser for å oppleve dem hver sommer. Trehusmiljøene er svært verdifulle, men også skjøre. Det krever både mot, tålmodighet og måtehold å ta vare på kvaliteten disse byene har. Det hviler et særlig stort ansvar på lokalpolitikerne, men også på andre som bidrar i forvaltningen av bygningsmiljøene.

Direkte ødeleggende for Lillesand

En av disse perlene er Lillesand. På grunn av det flotte bygningsmiljøet har Riksantikvaren satt sentrum i Lillesand på sin NB-liste. Dette betyr at bygningsmiljøet er av nasjonal interesse. Nå er det planer om å bygge ut helt i hjertet av Lillesand – og tiltakshaverne ønsker seg en boks med åpen glassvegg.

Fortidsminneforeningen, lokalt, regionalt og nasjonalt, mener at dette er en særs dårlig ide. Forslaget bryter kraftig med den lokale byggeskikken og med den historiske bebyggelsens karakter, og vil være direkte ødeleggende for fremtidige generasjoners opplevelse av dette unike området. Her må lokalpolitikerne besinne seg. Og det nå!

Bekymret for signaleffekten

Samtidig favner dette bredere: hva skal man tillate i NB!-områder, som jo er de viktigste områdene vi har her i landet? NB!-områdene er valgt ut som spesielt viktige kulturmiljøer, hvor det bør stilles særlig strenge krav til nye tiltak. Dersom «boksen» tillates er Fortidsminneforeningen svært bekymret for hvilke signaler dette sender – både for nybygg i Lillesand sentrum videre, men også for alle kulturmiljøer av nasjonal interesse.

Ola H. Fjeldheim generalsekretær Fortidsminneforeningen

Vi har de siste årene sett gjentatte eksempler på at Riksantikvaren går god for utvikling i disse områdene som klart bryter med retningslinjene direktoratet selv har satt opp.

Her kan du selv lese retningslinjene satt for Lillesand sentrum. Så kan du kikke på illustrasjonen av prosjektet i Lillesand. Hva synes du?