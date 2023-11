Uansett hvor mange som stemmer, eller hvor stort flertallet blir på den ene eller andre siden. Så la oss få den folkeavstemmingen så fort som mulig.

Jeg satt på Stortinget i juni 2017 da saken var opp til behandling. Jeg stemte for det flertallet i folkeavstemmingene her i Agder viste av resultat. Det betød av det kun var med 1 stemmes overvekt at det ble tvangssammenslåing.

Altså med minst mulig margin.

Hadde 1 -en- til våget å stemme det folket den gang hadde sagt, hadde vi ikke hatt tvangssammenslåing som vi har i Søgne og Songdalen nå.

Det en selvfølge at man igjen må ha en folkeavstemming når så mange av innbyggerne i Søgne og Songdalen ønsker det. Og det er en like stor selvfølge, for meg, at man skal følge resultatet av den folkeavstemmingen.

Jeg har liten forståelse for de partier som ikke ønsker at folket skal få si sin mening.

Hvorfor? Vi er valgt inn av folket, enten i kommune, fylke eller på storting for å være folkets tjenere. Vi er der for folket, vi må følge det vi har gått til valg på, men dersom en folkeavstemming viser noe annet, da er det folkeavstemmingen som skal være vår ledetråd.