FIRST LEGO League er et unikt prosjekt som siden år 2000 har gitt over 200.000 barn i Skandinavia et innblikk i realfagenes verden. Kunnskaps- og teknologikonkurransen finner sted rundt om i hele Norge hver høst, og den går ut på at barn skal forske på en problemstilling og programmere en robot. Barna skal deretter presentere sin løsning for en jury og gjennomføre robotkonkurranser mot andre i regionen. De beste problemløserne og lagspillerne går videre til skandinavisk finale, før det hele ender i en verdensfinale. Hensikten med arrangementet er å øke unge menneskers interesse for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere.

Prosjekter som FLL krever imidlertid mer av den enkelte lærer og skolen. Likevel er det mange som tør å kaste seg ut i det. Det er imponerende når lærere legger ned ekstra innsats i et tidkrevende prosjekt når timeplanen allerede er full. Dessverre er det ikke alle som har hørt om prosjektet. Det er synd både for den enkelte elev og samfunnet generelt. Vi vil tørre å påstå at å sette FLL på timeplanen nærmest bør være obligatorisk, spesielt om man ser prosjektet i en større sammenheng.

Skolens samfunnsoppdrag er å forberede alle barn og unge på å forholde seg til sosial, kulturell og teknologisk utvikling. Læreplanen for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) legger vekt på å fremme ferdigheter hos barn. Elevene skal reflektere, presentere, sammenligne og gjennomføre. LK20 er full av verb det er vanskelig å lære barn uten at de lever dem ut på egenhånd. Kjernen i FLL er å prøve selv, og prosjektet kan kobles til flere fag på læreplanen.

Gjennom å la elevene få bryne seg på problemløsning (matematikk), teknologisk kompetanse og skape innovative løsninger (naturfag), sette seg inn i nasjonale og globale utfordringer (samfunnsfag) og lære om kjerneverdier. I tillegg må de lese og skrive på norsk, utforme en robot (kunst og håndverk) og mange av ressursene de må forholde seg til er på engelsk. FLL handler også om samarbeid og god lagånd. Det gjelder ikke bare å være best, men også å heie på både medelever og konkurrenter.

FLL er simpelthen et komplekst og sammensatt arbeid for elevene, og det er en prosess skolene alene ikke kan tilby. Barna får verdifull livsmestringserfaring, muligheten til å løse vanskelige utfordringer og forstå verden utenfor skolens og klasserommets vegger. Denne måten å jobbe på går hånd i hanske med hvordan LK20 er formulert. Det er liten tvil om at et slikt prosjekt kan bety mye for den enkelte elev.

I en større sammenheng er det dessuten helt avgjørende å lære barn om realfag og problemløsning. Det er nødvendig for å kunne forstå, håndtere og løse de viktige utfordringene som preger vår tid. Selv om ikke alle ideene de unge kommer frem til under FLL har svarene vi trenger, skaper det en arena hvor det er lov til å utforske. En arena der man ser verdien av å prøve noe nytt og gå nye veier for å finne bedre svar enn vi allerede har.

For vi er nødt til å lete etter bedre løsninger for å takle problemer som allerede påvirker samfunnet vårt.

Det krever kompetente og kunnskapsrike folk med en solid forståelse for realfag generelt og teknologi spesielt. Det har vi ikke nok av i Norge i dag. Ifølge NITO styrer vi for eksempel mot et underskudd på 40 000 IT-spesialister i 2030. Derfor er det viktig å skape en gnist for realfag og teknologi hos de yngste, i håp om at de vil jobbe med og utforske alt fra havvind til bedre batteriløsninger i fremtiden.

FIRST LEGO League er viktig for den enkelte eleven og samfunnet, og det er en unik måte å lære på. Det er krevende for både lærer og elev, men det gir så mye tilbake. I år har over 600 lag og opp mot 9000 barn meldt seg på i Norge. Det er mange, men det kunne og burde vært enda flere. Sett tek, lek og lego på timeplanen og kast elevene ut i det – for barnas og fremtidens skyld.