Kan vi få høre noe om nedleggelse av 300 arbeidsplasser på Sørlandet? Eller om strømpriser og dyrtid?

Nei, jeg vil ikke høre om flere utvalg som er satt ned, utredninger som skal foretas, eller at dere følger situasjonen nøye. Heller ikke vil jeg høre at dere har stor sympati for de som står i matkø.

Jeg vil høre at dere gjør alt dere kan gjøre. Sett ned mva på strøm, på sunn mat, på avgifter på drivstoff på alt som gjør at mange sliter med å få ting til å gå i hop nå frem mot jul.

Jeg liker ikke å innrømme for meg selv ettersom jeg alltid har vært opptatt av politikk og samfunn generelt, men jeg begynner å føle på politikerforakt!