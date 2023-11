Et kutt på nesten 5 milliarder til kommuner og fylkeskommuner. Ikke bare fjerner de den historiske satsingen på lave barnehagepriser, de kutter også gratis kjernetid i SFO, og gjør det dyrere å være fagorganisert. Det siste er nok ingen bombe i seg selv, men å gjøre det dyrere for folk å være organiserte i dyrtid og usikre fremtidsutsikter, er en veldig dårlig ide. Og å kutte i barnehagesatsingen? Kutte i gratis kjernetid i SFO? Taktløst, uforståelig. De sier at desember-barna skal få plass, men legger ikke inn ei krone til flere ansatte for å få det til. Løpende barnehageopptak koster flere milliarder, Høyre har lagt inn en brøkdel og slår seg på brystet med det.

Og så kommer det da: rabattert tannhelse for 21-24 åringer utgår, fordi Høyre mener at “du og jeg kan betale litt mer for å gå til tannlegen”. Det skal skje flate ostehøvelkutt over alt, og ferietillegget for uføre forsvinner samtidig som det innføres karensperiode for arbeidsavklaringspenger. Dette høres kjent ut? Vi vet jo av erfaring med Høyre at det er de med minst som må betale for gildet til de med mest. I denne sammenhengen blir det overflødig å finne frem kalkulatoren fra Jern-Ernas åtte år som statsminister, vi husker det altfor godt. De trygda og arbeidsledige ville virkelig kjent dette budsjettet på kroppen.

Og mens en bråte borgerlige ordførere fra borgerlige partier “demonstrerte” på Stortinget mot “den store urettferdigheten” som de kalte det, og forlangte tiltak, ja så satt deres egen stortingsgruppe og laget eget alternativt nasjonalbudsjett. I dette kommer det ikke frem et eneste tiltak, ikke et eneste løft for Sørlandet eller strømprisene. Snarere tvert imot, det kuttes i tilskudd til batteriprosjekter, og det kuttes i Enova og nettleieutjevning. Den store urettferdigheten blir stående igjen som et blaff fra noen som har tatt på seg lånte gule vester for å protestere mot sin egen politikk.

Så kan en spørre seg. Hører ikke nasjonale politikere på Sørlandets ordførere fra Høyre? Antagelig gjør de ikke det, og de har jo heller ikke svar. Derfor sier jeg, bruk utestemme overfor egne politikere så vi kan løse utfordringene i fellesskap. Kritikk for kritikkens skyld, er å lure innbyggerne sine. De to nylige nedleggelsene i byen vår handler ikke om strøm, de handler om et marked som er sykt. De handler om effektivisering og global kapital. Vær ærlige, og sørg for at de virkelige rammebetingelsene for næringslivet faktisk blir etterlevd i egen kommune. Bygg ut kraft, bruk eiermakta, sett av tilstrekkelig med næringsareal og bidra til en konstruktiv debatt fremfor å fyre av salver i tide og utide mot noe dere ikke har egne løsninger på.

Fremover kan det være lurt for Høyre i de store byene å synliggjøre egne løsninger for blant annet strømprisen og rammevilkår for næringslivet. Og når Fædrelandsvennen forsømmer sitt ansvar og forsvinner i sine egne forbannelser om strøm og urettferdighet i tospann med Høyre og næringsforeningene holder Arbeiderpartiet ute fra samtalene, så skal vi likevel jobbe det vi kan for å få lirket til litt bedre rammevilkår for næringslivet. Litt mer overkommelig hverdagsøkonomi for de som er mest rammet av dyrtiden, litt mer omfordeling og litt mer av alt.

For vi vet at det ikke er så mye mer å gi, vi vet at regjeringen holder igjen. Og vi er i det minste ærlige på det. Jeg har sammen med flere partifeller fra sør vært i Oslo flere ganger siste måneden, helt uten både politiske rådgivere, pressekorps og næringsliv på slep, for å jobbe for disse rammevilkårene og løsninger for folk i en krevende tid. Det skulle egentlig bare mangle.

Om vi lykkes, vet jeg ikke. Men jeg må jo tro at små bevegelser kan bli til endringer. Ellers har vi ingenting i politikken å gjøre. Men jeg vet at prosjektet ikke handler om utestemme og enkle overskrifter. Det handler om å få folk gjennom krisa, det handler om å fordele og det handler om å overleve. Vi tapte ikke valget fordi Høyre har bedre politikk i dyrtiden, det er jo bare å se på budsjettet de la frem i dag, nei vi tapte valget fordi vi ikke hadde gode nok svar, fordi verden gikk av hengslene og folk ble fattige. Fordi vi ikke skjønte spørsmålene, og ikke hadde medisin for et sykt strømmarked. Fordi ærlighet ikke vant valget i år, håpet om bedre tider vant. Men det ble med håpet for torsdag fikk vi fasiten, et sørgelig budsjett vi har sett før. Det er på tide å si ifra, på tide å gjøre en forskjell i handling, og ikke bare levere fine ord på glanset papir. Det er på tide å komme seg på jobb.