Av og til må jeg knipe meg i armen for å se om det er meg som er helt ute på viddene? Eller er Ap-brillene til Henriksen blitt litt uklare?

Det jeg ser, er at de som sliter, sliter mer her i sør enn andre deler av landet pga. høyere strømpris. Det jeg ser er at matkøene blir større og større. Det jeg ser er at de som deler ut gratis mat ikke har nok å dele ut. Det jeg ser at det er så ille at Fvn har startet aksjon med å sette ut frysere og kurver slik at vi, når vi handler, kan legge oppi matvarer slik at de frivillige organisasjonene skal få mer mat å dele ut. Det jeg ser er at flere gruer seg til jul pga den økonomiske situasjonen. Det jeg ser er at fattigdommen stiger.

Henriksen hopper elegant over dette og håper at angrep er det beste forsvar. La oss ta ordføreren og det han engang skrev ,og så hopper vi bukk over hvordan innbyggerne sliter.

Hva er så hennes svar på krisen? Jo, Ap har sagt at vi må ha rimeligere strømpriser og likere pris i hele landet. Noen som har hørt dette før? Hvor mange nye utvalg skal settes ned før noe blir gjort?

Mange sliter nå, Henriksen.

De dere snakker om å ta vare på, mange av de hopper over måltider, har ikke råd til å holde varmen. Når skal du og Ap snart se at vi trenger tiltak nå? Penger finner dere hvis dere vil. Kan for eks nevne økning av skattefradraget for kontingenter til LO som ble vedtatt tidligere. En del millioner mindre skattepenger. Jordbruksoppgjøret, oppdeling av kommuner osv. Så slutt med å bløffe og få oss til å tro at tiltak for å hjelpe dine egne innbyggere ikke går.

Gjøre noe med momsen, som er gjort i Nord-Norge. Minske inntektskravet for bostøtte. Øke strømstøtten.

Så Kvikk fix finnes, det er viljen det står på. Og spørsmålet som melder seg er hvor mange skjebner skal ligge strødd rundt, før Ap-brillene enten tas av eller pusses ordentlig.

Dere er i ferd med å skape et klassesamfunn hvor frivillige organisasjoner må sørge for mat til flere og flere. I et av verdens rikeste land!

Er det mulig? Ja, tydeligvis med Ap-brillene på.