UiA sikrer kritisk forskning på havvind

Havvind var tematikken på Lørdagsuniversitetet i Kristiansand 4. november. Rådgiver Tor Punsvik i Naturvernforbundet i Agder gir i Fædrelandsvennen 15. november uttrykk for bekymring for at UiA er i ferd med å selge sjela si til næringslivet.