Jeg lurer på hvorfor ingen spør innbyggerne i Gaza om de tenkte en halv tanke på at "Dersom vi stormer ut og dreper 1000 israelere, kidnapper og voldtar døtrene og skyter hundrevis av kuler i ungdommene deres og tilslutt bortfører 200 av dem... vil Israel hevne seg? Vil de ta igjen?"

Avisreportere virker lamslått over at Israel gjør alt for å få tilbake gislene og hevne seg. Nei, de spør palestinerne: Har dere mat, har dere strøm? Er israelerne slemme?

Ingenting om de forferdelighetene som Hamas utførte mot Israel. Og Hamas, som visstnok har bygget 500 kilometer(!) med tunneller hvor de oppbevarer krigsmateriell (ifølge BBC), blant annet 10 tusen raketter, og tunnellene går hele 80 meter nedover i grunnen, noe som har krevet voldsomme anstrengelser for å bygge, så har de ikke bygget et eneste tilfluktsrom til innbyggerne?

Og hvorfor slåss Hamas for å holde israelerne vekk fra sykehusene, er det fordi som TV2 sa, at de har hovedkvarterene sine der? Og ingen av de norske "Leger uten grenser" har hatt en anelse om at de sitter på toppen av våpenlager? Og hva gjør 250 nordmenn i Gaza, hvorav halvparten er barn, midt i skoletiden?

Dette er betimelige spørsmål og setter spørsmålstegn ved hele krigen.

Innlegget er forkortet. Red.