Hva jeg tenker når du sier Kristiansand Havn

En god og trygg havn var grunnlaget for at Kristiansand ble etablert, og havnevirksomheten er nasjonalt regulert i egen lov. Ut- og innskiping av varer, gods- og persontrafikk er selve kjernen i havnevirksomheten og er viktig for sysselsetting og velstand lokalt så vel som nasjonalt.