Den beste måten å styrke ytringsfriheten på er å begrunne den. Ubegrunnet ytringsfrihet kan lett innskrenkes eller fjernes.

Ytringsfriheten henger sammen med menneskeverdet. Hvorfor er mennesket verd mer enn dyrene? Filosofen Peter Singer ved Princeton Universitet mener at mennesket bare er en art blant andre arter på jorden.

Han medgir at mennesket er forskjellig fra dyrene, men ikke mer annerledes enn at drap av nyfødte barn er akseptabelt fordi de ikke er klar over sin egen eksistens, og spesielt hvis de lider av en alvorlig funksjonshemning. Han sier i boken Practical Ethics at dyr er klar over sin egen eksistens. Derfor er livet til et nyfødt menneske mindre verd enn livet til en gris, en hund eller en sjimpanse.

I Bibelens skapelsesberetning gis mennesket verdi over dyrene fordi mennesket er skapt av Gud i Guds bilde. Dette argumentet ligger til grunn for fundamentale erklæringer i den vestlige sivilisasjon, som for eksempel den amerikanske uavhengighetserklæringen:

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.”

Den amerikanske teologen og menneskerettighetsadvokaten Warwick Montgomery sier i boken Human Rights & Human Dignity at «hvis menneskers rettigheter er noe de har gitt seg selv, kan de selv avvikle dem. Men siden de er gitt av noe utenfor mennesket, kan mennesket ikke avvikle dem.»

Ytringsfriheten hører sammen med demokratiet. Denne samfunnsformen har sine røtter i det antikke Hellas, men her var det bare frie menn med fullført militærtjeneste som hadde stemmerett. Mellom 10 og 20 prosent av befolkningen deltok i valg. Kristendommen kom med et revolusjonerende budskap: Vi har alle samme verdi overfor Gud. Derfor teller stemmene likt, enten velgerne er fattige eller rike medlemmer av samfunnet.

I likhet med Gunnar Nøding er jeg bekymret for de mange angrepene på demokratiet vi ser i verden rundt oss. De autoritære stemmene fra Russland og Kina er ikke nye, det er heller ikke argumentene, men, som Nøding påpeker, teknologien er ny, og den er en trussel mot demokratiet.

Det som er nytt, er at truslene mot demokratiet nå også kommer fra USA. For meg som kristen i Norge, er det nesten ufattelig at Donald Trump i verste fall kan få en ny presidentperiode, godt hjulpet av evangelikale kristne i USA. Det må være riktig å kritisere dem. Likevel har de rett til å stemme på sin kandidat, og dermed leve med konsekvensene av sitt valg.

Her hjemme har en kanselleringskultur dominert ordskiftet de siste årene. Stemmer som går mot den rådende meningen blir forsøkt kneblet og kansellert. Mangfold betyr at alle skal mene det samme, later det til. I hvert fall må stemmene kanselleres hvis de krenker noen. At de som krever kansellering selv bestemmer hva som skal defineres som krenkelse, synes ikke å bekymre.

Løsningen på dette problemet er ikke å utelukke noen, heller ikke de som roper på sensur, eller som kritiserer religion og kristendom.

Den britiske sosiologen Os Guinness argumenterer i boken The Global Public Square for en åpen offentlig debatt der alle får komme til orde. I et historisk perspektiv sammenligner han tre offentlige torg (the Sacred Public Square, the Naked Public Square og the Civil Public Square).

Han kaller middelalderen, med en totalt dominerende kirke, for det Hellige Offentlige Torg. Demokratiet og ytringsfriheten hadde her trange kår.

Det motsatte av dette, som han kaller det Nakne Offentlige Torg, er ikke bedre. Han nevner det franske prinsippet om forbud mot religiøse ytringer i det offentlige rom, (laïcité) som et eksempel på knebling av stemmer og en innskrenkning av ytringsfriheten.

Guinness mener det beste er et livssynsåpent samfunn der alle stemmer høres, og der det beste argumentet vinner. Han kaller dette det Sivile Offentlige Torg. Dette synet har mye til felles med det som tegnes opp i utredningen med tittelen Det livssynsåpne samfunn som ble fremlagt i 2013 av et utvalg ledet av Sturla Stålsett. (NOU 2013:1)

Et levende demokrati innebærer at alle blir hørt og at alle må tåle kritikk.

Det må være lov å påpeke sammenhengen mellom religiøse dogmer og både vold, frihetsberøvelse og diskriminering i samfunnet. Jeg er også enig med Nøding i at gjeninnføring av en blasfemiparagraf er uheldig.

Gud trenger ingen beskyttelse. Han klarer seg nok. Man kan ikke kreve at noen stemmer knebles i et forsøk på å bevare ytringsfriheten. Det kan være vanskelig å forsvare ytringsfriheten når ubehagelige og støtende ytringer framsettes. I slike stunder er det viktig å ha klart for seg hva som er begrunnelsen for både ytringsfriheten og demokratiet.