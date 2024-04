Han hevder ACER påvirker norske strømpriser, og at EØS-avtalen ikke er i Norges interesse. Det første er beviselig feil, det andre er jeg sterkt uenig i.

Nissen hevder at gjennom tilknytting til ACER får Norge «høyere energipriser for industrien og forbrukerne og nedtapping av magasinene for å eksportere kraften til EU». Dette er ikke riktig. ACER er i første rekke et teknisk samarbeids- og tilsynsorgan for nettselskapene i Europa. En enstemmig dom i Høyesterett fra 2023 tilbakeviste at Acer påvirker norske strømpriser.

Det er norske myndigheter som bestemmer hvilke kraftverk som skal bygges ut, om og til hvilke land Norge skal ha kraftutveksling og det er norske skattebetalere som høster grunnrenten fra norske fossefall. ACER endrer ikke på dette. Nissen virker videre med overlegg å unnlate påvirkningen Russlands krigføring mot Ukraina har hatt på europeiske, og dermed norske, strømpriser.

At Norge bør trekke seg ut av EØS-avtalen, slik Nissen ønsker, mener jeg sterkt at ikke er i Norges interesse. EØS-avtalen har tjent Norge svært godt de siste 30 årene, og gitt norske bedrifter tilgang til hele det indre markedet på lik linje som deres konkurrenter i Europa. Prisen for å delta i det indre markedet er at vi må akseptere EØS-relevante lover og regler fra EU. Slik har det vært siden 1994, og det bør ikke overraske noen at EU påpeker det.

I den geopolitiske situasjonen vi står i nå, preget av krig i Europa, mer proteksjonisme og økonomisk nasjonalisme i store deler av verden og muligheter for et svekket NATO etter valget i USA til høsten, så er det åpenbart i Norges interesse å videreføre vårt nære samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Vi er et lite land med en åpen, internasjonal økonomi, og er spesielt sårbare i usikre tider internasjonalt.

Med dette anser vi denne debatten som avsluttet. Red.