Jeg hadde jo håpet på at hvis de hadde noe å utsette på meg, så hadde de kommet til meg direkte, og ikke brukt avisen som et kommunikasjonsverktøy for dette.

Jeg har i mange år kjempet for å finne en løsning, slik at Tårnkonsertene fra Domkirken skulle fortsette, det har dessverre ikke latt seg gjøre.

Jeg er i alle fall takknemlig til Domkirken for de årene de har vært med og bidratt til at Tårnkonsertene har vært mulig å gjennomføre.

Jeg vil også benytte anledningen til å be Domkirken og menighetsrådet om tilgivelse, hvis jeg har forårsaket noen noe vondt.

Med ønske om en fredfull og velsignet adventstid og julehøytid, til dere alle i Domkirken og menighetsrådet.