Det viser den tankevekkende artikkelen i NRK den 31/11 og innslaget Dagsrevyen samme dag. «Jeg har pleid å bruke mitt smykke med davidsstjernen på. Det tør jeg ikke lenger», sier en ung jødisk kvinne. En jødisk dame har tatt ned sin Mezuza fra ytterdøren, et gammelt jødisk symbol. Slik kunne vi ha fortsatt, med hets på sosiale medier og «jævla jøde» slengt etter seg på skolen og på gata.

63 prosent av de som har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til sin jødiske identitet, svarer at det var noen med muslimsk bakgrunn som sto bak. Dette iht. NRKs artikkel. Det forbauser vel ingen. Vi vet fra forskning at støtten til antisemittiske forestillinger om jødenes makt og innflytelse i verden er klart mer utbredt blant muslimer i Norge, viser HL-senterets forskning. Vi ser det ikke bare i Norge, i hele Europa øker volden og truslene mot jødene. Med den store innvandringen til Europa fra muslimske land er det ikke annet å vente.

Koranen fyrer opp under bålet med død og straff for de vantro, de skal brenne i Ilden, men særlig går det ut over jødene. «Vis oss den rette vei. Veien som du (Allah) har skjenket nåde. Ikke veien til de som fortjener vrede slik som jødene». Koranen 1.6-7. «Du vil sikkert finne at jødene og hedninger er de mest fiendtligsinnede av alle overfor de troende». Koranen 5,82. Slik kunne jeg har fortsatt. Det er bare å gå inn på sosiale medier så kommer grumset til overflaten både på norsk og arabisk. Moskeene gjør ikke så mye de heller for å dempe hatet.

Under alle mine år i muslimske land lå hatet mot Israel og jødene der hele tiden. I samtaler med folk, i media, offisielle kanaler og særlig i skolen. Indoktrineringen og konspirasjonsteorier om jødenes innflytelse i alt som var til skade for islam og araberverden, særlig i USA, var allesteds nærværende. Disse holdningene legges selvfølgelig ikke bort ved ankomst til Norge. Israel og jødene verden over veves sammen til et antisemittisk hat som påvirker muslimer i Norge og verden over.

