For å fremme gode og likeverdige helsetjenester har vi tatt kampen for kvinner og kjempet frem flere tiltak. Dette fordi vi ser viktigheten av å få mer kunnskap om kvinners helse, og tilrettelegger for mer åpenhet om å prate høyt om kvinnehelse.

Arbeiderpartiet sikrer bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

I 2021 satte vi ned et kvinnehelseutvalg, noe som vi er veldig stolt over og som ingen andre partier har prioritert før oss! I mars kom utvalget med anbefalinger som vi vil følge opp både i kvinnehelsestrategien og i nasjonal helse- og samhandlingsplan. Dette viser tydelig hvor alvorlig vi tar kvinners helse. Vi har også satt i gang et større arbeid om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet som følges opp i Nasjonal helse- og samhandlingsplan slik at mødre og barn vil bli bedre tatt vare på og få en god start på barselstiden sammen.

Noe som gjør oss ekstra stolte, er at vi viser med tall hvor seriøst vi tar norske kvinner, og ikke kun med tom retorikk som andre partier. Vi har satset og satset stort for å øke kunnskapsnivået om ulike kvinnesykdommer, blant annet endometriose og adenomyose. I 2023 ga Forskningsrådet 60 millioner kroner til seks ulike forskningsprosjekter innen kvinnehelse slik at kunnskapen, kvaliteten og oppfølgingen skal bli mye bedre. Og i 2024-budsjettet er det satt av penger til etablering av en ny nasjonal kompetansetjeneste for sykdommene endometriose og adenomyose. Dette for å øke kompetansen blant helsepersonalet og for at kvinner over hele landet skal få samme gode behandling. Og for at kvinner skal få god og tettere oppfølging av sin fastlege, har vi våget å endre måten vi finansierer fastlegeordningen.

Hvert år bruker staten nesten 400 milliarder kroner på helsetjenester. Noe av det viktigste vi gjør er å vri disse pengene mer i retning av likeverdige tjenester.

Vi er ikke i mål, men med Arbeiderpartiets satsing og styrke kan vi trygt si at vi i alle fall er på vei i riktig retning for å vise at kvinnehelse også er viktig og skal satses på!