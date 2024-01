Forholder vi oss til at det innfor kommunegrensene bor mennesker snakker vi om følelser.

Når det gjelder Kristiansand, Søgne og Songdalen som byråkratiske institusjoner så klarte alle tre kommuner seg alene. Statsforvalteren har slått fast at alle tre også vil kunne klare seg økonomisk alene i framtiden. Men vil de klare seg bedre, eller dårligere alene enn sammen? Det vet vi ikke. Her er det forskjellige meninger.

Da mitt fagfelt og arbeid er innenfor psykiatrien velger jeg å forholde meg til menneskene og følelsene. Vi sørlendinger er kjent for å glatte over følelser. Vi kan jo komme til å berøre noe som ikke er så greit. I spørsmålet om Søgne og Songdalen skal være selvstendige kommuner, eller en del av Kristiansand åpenbarer det seg svært sterke følelser. Vi er midt oppe i en krig. Og den har vart i mange år. Folk er sinte og slitne på begge sider.

Sinne og aggresjon er alltid motivert av redsel. Det trenger ikke være redsel for fysiske overgrep. Det kan være redsel for at demokratiske verdier som enkeltmennesker har og bygger livet sitt på er i ferd med å falle fra hverandre. Det kan være økonomisk utrygghet for fremtiden. Faren for ikke å bli hørt, tilintetgjort, tatt alvorlig og latterliggjort. Bli overkjørt. Ikke bli sett. Tvil. Vil de som skal lede oss gjøre det som er til det beste for meg, eller tenker de mest på seg selv? Tvil, kaos og avmakt er ubehagelige følelser.

En kommune består av enkeltmennesker. Når noen med mer makt enn deg, tvinger deg til noe du ikke ønsker. Hva gjør det med deg?

De siste 10 til 15 årene har det vært stort fokus på å redusere, men helst avskaffe tvang i helsevesenet. Hvorfor det? Under Solberg-regjeringen kom det i 2017 endringer i «lov om psykisk helsevern» Strengere krav til bruk av tvang. Og senere utredning av tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. «Tvangsbegrensningsloven» NOU 2019: 14 - regjeringen.no viser bl.a. til skadevirkninger av tvang. Gjennomgang av forskning viser at tvang kan føre til kortvarige, men også langvarige negative virkninger som sinne, frykt, maktesløshet, ydmykelse, demoralisering, degradering, umenneskeliggjøring, forlegenhet, identitetskrenkelse og mistillit. Tvang kan oppleves som et traumatiserende/krenkende overgrep. Avmakt og depresjon.

Tvang svekker tillit og er ødeleggende på relasjoner mellom tvangsutøver og den som blir utsatt for tvang. Underminerer tilliten til selvbestemmelse, systemet og rettssikkerheten. Flere studier viser at opplevelsen av skadelige hendelser ved tvang forsterkes når individet samtidig opplever dårlig kommunikasjon med den/de som utøver tvang. Det kan være ikke å bli forstått, eller tatt alvorlig. Negative opplevelser av tvang kan vare i flere år etter hendelsen. Det handler om å bli hørt og sett.

Høyre har her sett skadevirkningene overfor enkeltmennesker i helsevesenet, men oversett skadevirkningene overfor tusenvis av mennesker i kommunene. Personlig har jeg hele mitt voksne liv vært en høyrevenn. Betalt kontingent og stått på valglister. Når vi nå i ettertid ser på skadevirkninger, krig og opprør mot tvang må vi ha lært noe. Når vi nå hører at Høyre og partiet Venstre med Guri Melby fortsatt støtter tvang og vil behandle mennesker som ting ble dette for mye. Hyggelige venner/mennesker, men uhyggelig politikk. Jeg vil gjerne tilbake til Høyre, men da må holdningene til tvang revurderes.

Vil resultatet av en folkeavstemning for og mot Søgne og Songdalen som selvstendige kommuner være spiselig og forsonende? Helt sikkert ikke. Krigen har skapt mange dårlige følelser. Søgne og Songdalen er blitt overkjørt av kommunestyret i Kristiansand. Og Kristiansand er blitt overkjørt av regjeringen. Opplevelsen av avmakt vil for noen bli husket mer, eller mindre som en traumatisk hendelse i lang tid av begge parter uansett utfall.

Men finnes det en løsning som alle kan være mer, eller mindre fornøyd med? Kan vi leve i fred i fremtiden? Ja det finnes en løsning. Men begivenheten må skje i riktig rekkefølge. Og det må brukes tid. Tvangen må oppheves. Søgne og Songdalen må bli selvstendige kommuner. Når situasjonen har roet seg må man igjen se på fordeler og ulemper. Og er det grunnlag for det slår kommunene seg sammen frivillig.

Motsvaret vil fort bli at nå har staten og det offentlige brukt store summer på å slå sammen kommunene. Det vil koste staten 2-400 millioner å oppløse kommunene. Skal vi da bruke mange millioner på igjen å slå sammen kommunene? Svaret vil for en del være enkelt. Når jeg kjøper en billett til en forestilling på Kilden til kr 400,- har det offentlige betalt kr 4000,- Kunstsiloen har nå nesten kostet en milliard. Vil man ha kultur så koster det. Vil man ha tillit til folkevalgte og systemet så koster det også. Det er et valg vi må ta.