For å forstå måten regjeringa har lagt opp høyringa i Kristiansand på, må ein undersøke kvifor regjeringa har imøtekome høyringssøknaden frå aksjonistane.

Aksjonistane begrunnar sitt høyringskrav med at det var gjort feil i saksførebuinga av kommunesamanslåinga til stortinget i 2017. For å gjere det godt igjen vil regjeringa ha ein omkamp for å rette opp påståtte feil. Derfor vil dei berre spørje Søgne og Songdalen, ikkje folk frå Kristiansand. Spørsmålet er om dette utgangspunktet er rett. Dersom stortinget sitt vedtak i 2017 var gyldig blir ein så smal prosess som regjeringa har lagt opp til feil. Eg kjenner ikkje til at ein uhilda instans har vurdert dette, slik regjeringa gjer. Det hadde unekteleg sett annleis ut om regjeringa hadde vurdert det rett og rimeleg at gamle Kristiansand sin befolkning også skulle bli spurt, slik dei ei tid vurderte.

Men det ville ikkje regjeringa. Dei har satsa alt på at det vart gjort ein feil, og at dette vert akseptert utan innvendingar. Men regjeringa kan ikkje stille seg til doms over tidlegare stortingsvedtak utan at det er semje om det. Kan ein ha omkamp etter gamle kommunegrenser om vedtak som potensielt er gyldige? Dersom ein habil instans finn ut vedtaket var gyldig, korleis ser det då ut for regjeringa sin handlemåte?

Bør ikkje dette undersøkast av rett instans før det vert endeleg avgjort? Dei fleste er lei denne saka no og glad det endeleg vert ei høyring, men ein gjer ikkje noko godt igjen ved å gjere nye saksbehandlingsfeil.

Eit av dei viktigaste fokus for «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har vore å rette opp den «grove feil» dei meiner vart gjort i 2017 i stortinget mot Søgne, ved kommunesamanslåinga. Bernt H Utne i Agderdebatt har støtta gruppa heile tida, men han er ingen autoritet som kan brukast til å hevde at vedtaket frå 2017 var feil. Til tross for dette har regjeringa hast med å gjennomføre høyringa, og har sagt dei vil ta konsekvensen av 50,1 % som fleirtal nok, på grunnlag av ei digital avstemming ekspertar seier er risikabel.

SV kan bli jokeren i dette spelet på stortinget og leiar Kirsti Bergstø har sagt at SV vil lytte til fleirtalet, utan å seie noko meir presist om kva det tyder. Ho har ikkje sagt eit «sikkert fleirtal».

I dette lyset er det påfallande at regjeringa har avvist alle viktige innvendingar i høyringa. Det tyder på at dei meiner dei har ei god sak. Og det verkar ikkje som regjeringa bekymrar seg over det. Det same kan det verke også gjeld for Klassekampens redaktør Trygve Braanen og avisa Nationen.

Forøvrig stiller pressa seg spørjande til prosessen. Det gjer og statsforvaltaren, som tilrår at gamle Kristiansand blir spurt. At regjeringa stiller seg på aksjonistane si side og posisjonerer seg som dommar over saksbehandlinga frå stortinget i 2017, er derfor risikosport. Kan den det? Eg forstår den frustrasjon Facebooksida, «Vi som vil ha Søgne tilbake» har over at dei ikkje fekk det som dei ville i 2017. Og dei meiner seg heilagt overtydd om at dei har rett. Det har dei lov til, men eg har ingen forståing for at dei ikkje forstår at dei politiske vedtak som vart gjort i kommunane, kan tolkast to vegar av fylkesmannen og stortinget.

Slik eg ser det, bygger derfor regjeringa grunnlaget for sin prosess på eit tynt grunnlag, og dersom utgangspunktet er feil, blir alt feil.

La oss seie no at resultatet blir eit fleirtal for deling, men innan feilmarginen. Då kan vi risikere at regjeringa og stortinget vil foreslå deling. Dersom nokon utfordrar regjeringa på haldbarheiten i dette, og det etter nærare gransking av habil instans viser seg at stortinget sitt vedtak i 2017 bygger på feil grunnlag, så har regjeringa gjort ein jobb for avklaring, og må utvide høyringa. No kan dette allereie no rettast opp ved at det blir gjort ei supplerande undersøking i gamle Kristiansand, slik statsforvaltaren i Agder har foreslått. Og at kritiske spørsmål vert undersøkt, før stortinget gjer sitt endelege vedtak.

Det er slik at det skal vere tillit mellom stortinget og kommunane i kommunedelingssaker. Det kan verke som regjeringa ikkje bidrar til dette med den prosess dei leier no. Så er det stortinget sitt ansvar å sørge for at ting kjem på rett spor.

Ein kan få det som ein vil, men det løyser ikkje noko demokratisk problem. Tvert om. Det kan skape nye. Eg håper også at nokon utfordrar regjeringa på dette. Kristiansand kommune har brukt store ressursar på å integrere tre kommunar. Så kan dette brytast ned igjen før kommunen har fått sett seg. Dette får meg til å tenke at det er viktigare for regjeringa å få saka gjennom enn at den skjer på ein forsvarleg og trygg måte.