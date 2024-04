Dette er uverdig og helt forkastelig i et rikt samfunn som Norge.

Så har det i dag også blitt kjent at nylig påtroppet helseminister, og Ap-nestleder, Jan Christian Vestre, tegnet privat helseforsikring for alle sine ansatte da han ledet familiebedriften Vestre AS i 2018.

Årsaken til at stadig flere mennesker går og venter på helt avgjørende diagnose og behandling er regjeringspartienes, og særlig da Ap, sin ideologiske sperre mot å kjøpe tjenester hos private helseaktører.

Dette rammer stadig flere og er en direkte konsekvens av den sittende regjeringens tafatte politikk.

At helseminister Vestre velger å gå for en privat helseforsikring med tidsbestemt behandlingsgaranti, er faktisk noe av det klokeste han har gjort, og det er bare å varmt anbefale alle å gjøre likeså. Det er en utbredt misforståelse å tro at dersom man blir syk, er man i de beste hender via det offentlige helsesystemet i Norge. Så lenge den sittende regjeringen styrer mer etter ideologi enn folks beste, er denne forsikringen helt nødvendig.