Stadig flere sliter med å komme inn i boligmarkedet. Vi ser godt voksne mennesker, med stabil økonomi og full jobb, blir stående med en uoppfylt boligdrøm. Det viser at det er på tide å ta grep. Likevel slumrer regjeringen.

Resultatet etter tre boligministere under Støre-regjeringen er fortsatt høye boligpriser, boligmangel i pressområdene og høye leiepriser, og at det stadig blir vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Samtidig som alle gode forslag fra Høyre og andre partier på Stortinget stemmes ned.

Regjeringen har lagt frem en boligmelding der det mest konkrete forslaget er at flere skal få startlån gjennom Husbanken, og at Husbanken skal være et virkemiddel for boligkjøp i distriktene. Det tyder på at Arbeiderpartiet ikke helt forstår hvorfor folk ikke kommer inn på boligmarkedet. Problemet er at det er for få boliger på markedet. Regjeringens løsning vil kanskje gi noen litt mer penger å bruke i budrundene. Men det kan få uheldige konsekvenser i form av ytterligere prispress når folk har mer penger å bruke i budrundene uten at det er flere boliger å kjøpe.

Høyre i regjering var tydelige på at Husbankens skulle være et effektivt og treffsikkert hjelpemiddel for å hjelpe de svakeste inn på boligmarkedet. Derfor endret Solberg-regjeringen startlånsordningen slik at flere barnefamilier og personer med vedvarende lavinntekt ble prioritert og fikk mer i støtte. Jeg er bekymret for at regjeringen nå vanner ut ordningen, og at det vil gå ut over de som trenger hjelpen av Husbanken aller mest. Et mer treffsikkert grep fra regjeringen for å hjelpe vanlige folk hadde vært å se på utlånsforskriften slik at banker fremover kan vise større fleksibilitet overfor de som har betjeningsevne, men mangler egenkapital.

Høyre har fremmet mer konkrete løsninger enn regjeringen på disse områdene, men ble stemt ned av regjeringspartiene. Nå er det på høy tid at regjeringen får fart på seg og begynner å løse problemene de ser i boligsektoren, fremfor kun å fokusere på Husbanken som sitt eneste tiltak.