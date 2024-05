Når skal Ukraina få de våpnene og den ammunisjonen som de så sårt trenger? Dere er blitt valgt inn av folket og jeg oppfordrer grasrota til å reise seg mot Stortinget med krav om at de må se til å komme seg opp og ut av stolene sine i Oslo og se til å få gjort noe med både leveranser til Ukraina og umiddelbart sørge for at produksjonen av våpen og ammunisjon kommer i gang. Hvor lang tid skal det ta før det skjer noe? Vi vet at produksjonen kunne ha vært i gang allerede i fjor høst. Retorikken deres er avslørt for lenge siden.

Så kommer jeg med et realt eselspark til forsvarsministeren. Du sa i fjor at dere hadde for dårlig kapasitet på våpen og ammunisjonsproduksjonen. Tenk det da. Det var da vel ikke et hinder for at dere kunne komme i gang med produksjonen på den linjen som var. Du visste om Ukrainas behov allerede i fjor høst og enda er dere ikke kommet i gang. Hvor mange stortingsvalg må det til før produksjonen av våpen og ammunisjon kommer i gang. Sitter dere fast i sirup? Jeg skulle ønske at jeg kunne ta alle landene som sier at de støtter Ukraina for meg, men jeg bor dessverre her i Norge og er så flau over de styrende i Oslo at jeg har mest lyst til å gjemme meg i en hule. Og de støtter Ukraina? Jammen sa jeg smør. Hva støtter dere Ukraina med? Fagre ord? Dere setter den ukrainske presidenten i en uutholdelig kattepine. Det er det dere gjør.

Nå ser vi hva regjeringens sendrektighet har ført til. Russerne er på offensiven. Hvem er skyld i det? Er det Ukraina som roper og trygler etter mer våpen og ammunisjon eller er det de som svikter med å levere det? Er det slik at regjeringen vil at russerne skal vinne og la Ukraina bli en del av Russland, eller vil de at Ukraina fortsatt skal være en selvstendig stat på lik linje med de andre vestlige statene. Valget ligger hos de folkevalgte i Oslo.

Innlegget er forkortet. Red.