Planen om et nytt signalbygg ved Telenorbygget på Kjøita, et 16 13 etasjer høyt kontorbygg utformet som et sett med byggeklosser stablet oppå hverandre, skal opp i Areal- og miljøutvalget 16. mai, og deretter i Bystyret 29. mai.

Planen har møtt stor motstand, både fra ulike fagmiljø og organisasjoner, og fra Kristiansands innbyggere. Argumentene har vært at bygget er lite bærekraftig, at det vil føre til økt trafikk og belastning, at det vil påføre naboene lysstøy og kaste skygge - og andre momenter. Vel så viktig har det estetiske vært - bygget fremstår ikke som særlig stedstilpasset. Det vil være visuelt dominerende på store deler av Lund, i all overskuelig fremtid.

Jeg synes at administrasjonen i Kristiansand kommune oppsummerer det veldig godt:

Bygget er rett og slett ikke av høy nok kvalitet til at det rettferdiggjør å endre reguleringsplanen. Byutviklingsdirektør Ragnar Evensen og Plan- og bygningssjef Venke Moe anbefaler derfor at forslaget avvises.

Bærekraft er noe helt annet enn grønnvasking. Å montere solceller på et bygg, eller bruke tre i konstruksjonen, er vel og bra - men det er ikke nok. Bærekraft handler rett og slett om å tenke langsiktig. Et bygg som ikke passer inn i omgivelsene vil aldri kunne være bærekraftig. Historien viser tydelig at slike bygg blir revet og erstattet innen 60 år - og det er ikke bærekraftig!

Det positive med denne saken, og denne saksgangen, er at folkets stemmer har blitt hørt. Argumenter om stedstilpasning, bærekraft og estetikk har blitt tillagt stor vekt. Så langt representerer dette en seier for lokaldemokratiet.

Nå håper vi at politikerne hører på sine innbyggere og sin faglige administrasjon, og avviser dette reguleringsforslaget.

En gang i fremtiden kan det komme et vakkert, miljøvennlig, stedstilpasset og bærekraftig bygg på Kjøita 6 - men vi håper det ikke blir Varden!