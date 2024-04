Og det kan godt være sant.

Han sier ifølge Vg at Høyre i kommuner tar fra det brede laget av befolkningen og gir til de som har mest fra før.

Angrep er tydeligvis det beste forsvar, men hvor dumme tror toppolitikere at vi velgere er? Bare kort minne om at folk har stått i kø for å få mat/klær. Veldig mange minstepensjonister/trygdede har problemer med økonomien pga strømpris, matvarepriser, økte renter. Inkassokravene øker. Mange sliter. Og hvem kunne/kan gjøre noe med det? Det er regjeringen, som sitter stille og ser ting skje uten å sørge for nok hjelp til de som trenger det. Men det Støre er opptatt av er et annet partis valgløfter. Som det står en plass; hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?

Ellers så trer fremtidsmisjonærene Støre og nestleder Vestre frem. Det er ikke måte på hvor greit vi skal få det i fremtiden med Ap. Synd at Støre og Ap glemmer de årene de har styrt hvor klasseskiller igjen er kommet frem. Deler av en sangtekst lyder: I morgon, i morgon, men ikkje i dag! Mulig dette bør være Ap sitt hovedmotto i valgkampen som kommer. Like greit å være ærlige overfor velgerne, eller?