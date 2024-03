Det er tydelig at Astrup lever i sin egen energi- og EU-boble fullstendig frakoblet virkeligheten. I 2018 innførte Solberg-regjeringen med støtte fra den høyreorienterte eliten i Ap ACER (energipakke 3) tross meget sterke protester fra velgerne. Resultatet? Høyere energipriser for industrien og forbrukerne og nedtappping av magasinene for å eksportere kraften til EU.

Astrup skremmer med at hvis man ikke tar Energipakke 4 i norsk lov vil det være å sette EØS-avtalen i spill. Til det vil jeg si at Norge med EØS-avtalen er blitt en en totalt lydig og dressert vasallstat under EU. Norge bør derfor fortest mulig komme seg ut av EØS.

Så nevner Astrup økt fornybar produksjon, energieffektivisering, og sterkere forbrukerrettigher som i alle fall ikke er styrket etter energipakke 3, heller tvert om, og økt produksjon av fornybar energi kunne man ha løst ved å ha høyere nivå med vann i magasinene, redusere strømeksporten, og satse mer på jordvarmre og utviklingen av bølgekraft. Til slutt nevner Astrup at Høyres mål er at norsk kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og norske husholdninger, noe som vil ble det motsatte ved energipakke 4.

Joda. Astrup lever godt og trygt i sin energiboble.